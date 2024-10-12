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距離2024美國總統大選只剩不到1個月，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）各自進行最後衝刺，雙方選情依舊十分膠著。賀錦麗近日在內華達州拉斯維加斯出席市民大會（town hall）造勢，現場一位提問民眾請賀錦麗舉出川普擁有的3項美德，結果賀錦麗在感謝對方的提問後，連一項都想不出來。根據《美聯社》報導，提問民眾是一位48歲婦女、出生於墨西哥的傑德羅（Teresa Djedjro），她對賀錦麗說，「請告訴我們川普擁有的3項美德」，賀錦麗聽到問題後也不禁立即露出笑容。賀錦麗先是感謝傑德羅的提問，並表示自己明白這個問題的背後含義，「我知道我們絕大多數人的共同點，比彼此之間的相異處要多得多」，然而賀錦麗隨後話鋒一轉，稱自已與川普的情況並不適用於絕大多數人的情況，批評川普對政治的態度「令人痛苦」，只是在不斷分裂全民、黨同伐異。賀錦麗表示，川普操弄政治的手段對國家有害，「我不但不欣賞那種作風，且可說是十分反對，這樣的人竟想當我們的總統」。不過，賀錦麗最後還是說了川普一些好話，「我認為川普愛他的家人，我想這點非常重要」。賀錦麗表示自己只見過川普一次，真的不了解他，所以對這問題實在沒什麼可以回答的。