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▲網友發現萊爾富在10月推出特別活動，週末買便當、麵食等，單件都只要49元，同時段大杯美式、咖啡也都只要29元。（圖/Threads）

▲萊爾富10月新活動玩真的！10月每週末六日上午10點至下午2點，便當、麵類全品項49元，許多網友撿到便宜大讚佛心！（圖/萊爾富官網）

▲全聯與農業部合作的60元幸福餐盒專案將在年底結束，全聯承諾將會持續推出自有品牌的便當，同樣是60元銅板價，繼續照顧民眾荷包。（圖/記者張嘉哲攝）

萊爾富太佛心了！許多人三餐不知道要吃什麼時，總是會選超商的微波食品來吃，方便又快速，然而最近有網友去逛萊爾富時，意外發現超誇張的活動，，比全聯的幸福餐盒還要更便宜，且購買大杯拿鐵只要29元，在社群掀起一陣熱烈討論。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「萊爾富這不會太離譜嗎？誰說賠錢生意沒人要做，萊爾富就敢做，」、「太佛心了。」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「感謝小資族口耳相傳，這真的是太棒的活動了」、「同時段還有大杯拿鐵29元，配著便當吃太幸福啦QQ！」事實上，網友分享的該活動，是萊爾富在10月所推出的最新優惠方案，不少網友對於該活動感到非常震驚，也在社群曬出自己的戰利品，有人揪團與同事中午一起去萊爾富掃了6盒便當，連晚餐都一次解決；也有小資族吃49元排骨飯配29元咖啡，便宜飽餐一頓。除了萊爾富這次殺紅眼的便當優惠之外，，目前想要吃的話還是會有，至於與農業部合作結束後，全聯是否還會有這麼好康的便當出現？，包括過去熱門的「黃金無骨厚厚雞排」、「十三香雞胸」都會繼續販售，讓人非常期待改版後的「美味堂福利餐盒」到底口味如何，讓我們拭目以待！