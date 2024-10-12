萊爾富太佛心了！許多人三餐不知道要吃什麼時，總是會選超商的微波食品來吃，方便又快速，然而最近有網友去逛萊爾富時，意外發現超誇張的活動，萊爾富推出在週末特定時段，便當、麵類幾乎全品項都是49元，比全聯的幸福餐盒還要更便宜，且購買大杯拿鐵只要29元，在社群掀起一陣熱烈討論。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「萊爾富這不會太離譜嗎？誰說賠錢生意沒人要做，萊爾富就敢做，一個便當49元，這已經是20年前的價格了吧」、「好誇張，萊爾富10月的週末便當都是49元，這到底是什麼天堂啊？已經想不起來49元能買便當的年代了TAT！太佛心了。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也去買了！今天買了2個只要98元，真的太幸福啦」、「沒想到有人可以比全聯更低價....真的是拼了」、「支持全台超商推出倒退20年活動，萊爾富看我10月吃爆你」、「感謝小資族口耳相傳，這真的是太棒的活動了」、「同時段還有大杯拿鐵29元，配著便當吃太幸福啦QQ！」
萊爾富跟你玩真的！10月週末便當49元、大杯拿鐵/美式29元
事實上，網友分享的該活動，是萊爾富在10月所推出的最新優惠方案，從10月5日起至10月27日，連續四個星期每週六、週日在上午10點至下午2點，消費者到萊爾富指定門市購買指定便當、麵類全品項都有單件優惠49元，每人限購2個。
而在同一個時段內，也同時推出Hi café大杯系列的美式咖啡或拿鐵咖啡，冰熱任選，單杯通通只要29元。不少網友對於該活動感到非常震驚，也在社群曬出自己的戰利品，有人揪團與同事中午一起去萊爾富掃了6盒便當，連晚餐都一次解決；也有小資族吃49元排骨飯配29元咖啡，便宜飽餐一頓。不過要特別注意的是，不是每一間萊爾富門市都有參與該活動，不參與活動的門市清單請點我。
全聯幸福餐盒到年底都還有！查詢販售門市教學
除了萊爾富這次殺紅眼的便當優惠之外，全聯過去與農業部合作的「60元幸福餐盒專案」預計也在今年底結束，目前想要吃的話還是會有，如果想要購買的民眾，可以到農業部指導網站「幸福食材網」進行搜尋，只要選擇「響應單位」以及「縣市區域」，就可以看到住家附近是否有全聯販售60元便當，而且上面還會有完整門市的地址、每天販售數量以及便當上架時間，資訊超級完整！
至於與農業部合作結束後，全聯是否還會有這麼好康的便當出現？全聯也表示，在幸福餐盒專案結束後，全聯會讓幸福延續，推出同樣為60元銅板價的「美味堂福利餐盒」，持續照顧大眾荷包，包括過去熱門的「黃金無骨厚厚雞排」、「十三香雞胸」都會繼續販售，讓人非常期待改版後的「美味堂福利餐盒」到底口味如何，讓我們拭目以待！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也去買了！今天買了2個只要98元，真的太幸福啦」、「沒想到有人可以比全聯更低價....真的是拼了」、「支持全台超商推出倒退20年活動，萊爾富看我10月吃爆你」、「感謝小資族口耳相傳，這真的是太棒的活動了」、「同時段還有大杯拿鐵29元，配著便當吃太幸福啦QQ！」
萊爾富跟你玩真的！10月週末便當49元、大杯拿鐵/美式29元
事實上，網友分享的該活動，是萊爾富在10月所推出的最新優惠方案，從10月5日起至10月27日，連續四個星期每週六、週日在上午10點至下午2點，消費者到萊爾富指定門市購買指定便當、麵類全品項都有單件優惠49元，每人限購2個。
而在同一個時段內，也同時推出Hi café大杯系列的美式咖啡或拿鐵咖啡，冰熱任選，單杯通通只要29元。不少網友對於該活動感到非常震驚，也在社群曬出自己的戰利品，有人揪團與同事中午一起去萊爾富掃了6盒便當，連晚餐都一次解決；也有小資族吃49元排骨飯配29元咖啡，便宜飽餐一頓。不過要特別注意的是，不是每一間萊爾富門市都有參與該活動，不參與活動的門市清單請點我。
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除了萊爾富這次殺紅眼的便當優惠之外，全聯過去與農業部合作的「60元幸福餐盒專案」預計也在今年底結束，目前想要吃的話還是會有，如果想要購買的民眾，可以到農業部指導網站「幸福食材網」進行搜尋，只要選擇「響應單位」以及「縣市區域」，就可以看到住家附近是否有全聯販售60元便當，而且上面還會有完整門市的地址、每天販售數量以及便當上架時間，資訊超級完整！
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