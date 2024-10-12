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▲陽靚稱讚納豆年輕時很帥，更大讚對方演技很好。（圖／高雄電影節提供）

2024年高雄電影節今（12）日在高雄總圖開幕，開幕片《命中註定那頭鵝》導演楊宥瑜、監製劉宛玲與主演詹懷雲、林奕嵐、納豆（林郁智）、陽靚齊聚雄影參與世界首映。其中值得注意的是，納豆自從2年前腦出血中風後，再度回歸演戲，他透露這次回歸演戲後非常緊張，也特別注意身體健康，現在幾乎滴酒不沾，無法再盡興喝酒。而劇組體恤納豆，也減少他的拍攝時間，「畢竟生了一場大病，跟以前比，反應當然有退步。」納豆久違回歸演戲，直說先前因為腦出血住院治療，很久沒有演戲，所以第一天上工很緊張，不過到了第二天就比較好了，只是目前沒辦法像過去一樣盡情喝酒，接下來還沒有繼續演戲的計畫，將以綜藝節目為主。被問到女友依依，納豆則說，女方很用心照顧他的生活起居，也希望他多接工作，覺得這樣對身體比較好，不過因為依依有工作在身，所以沒辦法看電影首映，只能等電影上映之後再看。而導演楊宥瑜透露，《命中註定那頭鵝》短片就是以納豆為角色去創作的，自己和納豆是高中話劇社的學長學妹，不過因為2人沒有彼此的聯繫方式，所以她是跑到電視台邀約納豆的。納豆也說，重新回歸演戲，本來想說完蛋了，不過幸好對手演員都很給力，劇組氣氛也很好，所以都非常順利。此片中，納豆和陽靚飾演舊情人，陽靚透露，為了要有戀愛感，所以還特別找了一張納豆年輕帥照放在手機，想辦法愛上對方，還稱讚「他以前真的很帥，長得還有點像微風集團董事長廖鎮漢」。陽靚也透露，納豆的演技非常好，光是看到對方的眼神就哭了。《命中註定那頭鵝》預計將在明年春天上映。