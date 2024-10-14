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▲日前才剛抗癌成功的方文琳，在《鹽水大飯店》中飾演主角李文欽的母親月英，劇中撕心裂肺的哭戲烙印在觀眾們的腦海中。（圖／方文琳臉書）

▲客家演員吳奕蓉，飾演不在意小奸小惡的民宿女主人「瓊慧」，時常揣摩角色的她將思考內容融入角色中。（圖／公共電視）

▲苗可麗（右）在《愛愛內含光》中飾演同樣遇到性方面困擾的家庭主婦。（圖／《愛愛內含光》劇照）

▲黃采儀在《唱歌給你聽》中，為了完美演繹劇中角色「落髮出家」的畫面，直接爽快的將頭髮全部剪掉（圖／客家電視台）

▲《八尺門的辯護人》裡，潘儀君飾演極具城府與手腕，為達目的不擇手段的法務部長「陳令秋」，收放自如的多層次演技也讓觀眾歎為觀止。（圖／鏡好看影視娛樂）

第59屆金鐘獎，將於10月18、19日在台北流行音樂中心展開，今年迷你劇集／電視電影女配角獎分別由方文琳《鹽水大飯店》、吳奕蓉《不可饒恕的人》、苗可麗《愛愛內含光》、黃采儀《客家電影院—唱歌給你聽》、潘儀君《八尺門的辯護人》資深演員一同入圍，共同角逐女配角獎，5位演員深入人心的細膩演技，也讓觀眾們難以預測大獎最終會花落誰家。日前才剛抗癌成功的方文琳，在電視劇《鹽水大飯店》中飾演主角李文欽的母親月英，在劇中也曾為自己所愛而叛逆過的她是兒子最強大的後盾，撕心裂肺的哭戲烙印在觀眾們的腦海中。日前受訪聊到入圍迷你劇集／電視電影女配角獎時，方文琳雖然心態很放鬆，冷靜表示若能時隔11年再次抱走金鐘，當然很開心，不過也分享距離上一次獲已過去多年，原先的獎盃甚至「掉漆」，希望能再拿一座回家，與原本的獎座作伴。曾拿下第55屆金鐘迷你劇集／電視電影女主角獎與溫哥華國際電影獎的客家演員吳奕蓉，今年靠著《不可饒恕的人》再次挑戰金鐘。在《不可饒恕的人》裡，她飾演不在意小奸小惡的民宿女主人「瓊慧」，曾經從事新聞工作的她在揣摩角色的過程中相當用心，不斷思考「人性中難以解釋的殘酷」，將思考內容融入角色中，許多粉絲看完後也不禁期待用心的吳奕蓉能再次拿下視后的寶座。資深女星苗可麗在探討性與愛的電視劇《愛愛內含光》中，擔任女主角的保守媽媽「邱葉美芝」，茹苦含辛拉拔3個子女長大的她，古板的認為「女人如果沒生，遲早被男人拋棄」，結果沒想到年過半百的她也遇到了性方面的問題。與以往完全不同的新穎題材，對出道多年的苗可麗仍是一大挑戰，不過她卻精準的演繹出了中年家庭主婦的辛酸與無奈，讓觀眾深感共鳴的表演也讓她奪得視后的聲量不小。黃采儀在客家電影院《唱歌給你聽》中飾演了總是收拾丈夫爛攤子的「淑娟」，在劇中，黃采儀細膩的演技將淑娟的溫柔、堅韌和為家庭的犧牲詮釋的淋漓盡致，讓不少觀眾也隨著劇情動容，黃采儀甚至為了完美演繹劇中角色「落髮出家」的畫面，直接爽快的將頭髮全部剪掉，敬業的態度讓許多影迷也相當希望，她深入人心的演技能獲得金鐘的肯定。睽違多年，潘儀君帶著《八尺門的辯護人》再次回歸影視界，在劇中潘儀君飾演極具城府與手腕，為達目的不擇手段的法務部長「陳令秋」，縱使本人與角色性格完全相反，但潘儀君還是將角色恫嚇但又柔軟、深沉的的性格完美詮釋，多層次演技也讓觀眾歎為觀止，相當看好潘儀君能抱走第一座金鐘獎。