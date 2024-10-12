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▲PLG 2024-25球季熱身賽，今天在成大體育館舉行，首日由富邦勇士對戰高雄鋼鐵人，另一場則是桃園領航猿對決台鋼獵鷹。根據PLG官方給出的數字，今天現場進場人數為3850人次（滿場4000）。（圖／PLG提供）

▲PLG 2024-25球季熱身賽，今天在成大體育館舉行，首日由富邦勇士對戰高雄鋼鐵人，另一場則是桃園領航猿對決台鋼獵鷹。根據PLG官方給出的數字，今天現場進場人數為3850人次（滿場4000）。（圖／PLG提供）

台灣兩職籃聯盟TPBL和P.League+今（12）日分別在南北兩地進行季前熱身賽，儘管今天是在南部開打，PLG今天的進場人數還是有達到3850人，略高於TPBL的3169人。PLG 2024-25球季熱身賽，今天在成大體育館舉行，首日由富邦勇士對戰高雄鋼鐵人，另一場則是桃園領航猿對決台鋼獵鷹。根據PLG官方給出的數字，今天現場進場人數為3850人次（滿場4000）。而在新竹縣體育館開打的T1季前熱身賽，今天的對戰組合則是高雄全家海神對決福爾摩沙夢想家，另一場則是臺北台新戰神隊上主場球隊新竹御嶺攻城獅，現場湧進3169人次（滿場6400）。另外，今天中華職棒也在大巨蛋進行季後挑戰賽G1，由統一獅對決樂天桃猿，現場湧進15209人，可惜無緣刷新季後挑戰賽史上最多的17216人的紀錄。