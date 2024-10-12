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疾病管制署今（113）年10月12日接獲基隆市衛生局通知，該市七堵區衛生所通報於10月12日流感疫苗接種前，主動發現1劑目測外觀變色之國光流感疫苗，當即保存該變色疫苗並依程序通報、並未提供接種。經清查該衛生所內同批號（FSZA2408）疫苗，並未發現其他疫苗有類似情形。疾管署除立即通報食藥署啟動相關機制進行調查釐清外，為確保民眾接種安全，疾管署亦已通知獲配該批號疫苗之6縣市衛生局暫停撥發該批號疫苗，並轉知轄區獲配該批號疫苗之合約醫療院所，配合暫時停用該批號疫苗並檢視疫苗外觀，如有發現變色等類似情形，請主動通報衛生局和疾管署。目前疾管署尚未接獲其他類似通報，也未接獲該批號疫苗接種後不良事件通報。疾管署表示，該批號疫苗共計驗收約18.3萬劑，已配送至6縣市衛生局，包括：臺北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣及臺東縣，目前各縣市庫存共約10.8萬劑。疾管署將依全面清查結果，預定於10月14日下午邀集專家、衛生福利部食品藥物管理署、基隆市衛生局及疫苗廠商召開會議探討疫苗品質及接種安全，針對本次事件食藥署已要求廠商依藥品不良品通報機制，儘速調查釐清。疾管署強調，雖因單一疫苗外觀異常、預防性暫停該批號疫苗18.3萬劑，本年度公費流感疫苗五廠牌尚有共計625.4萬劑正常提供接種，公費流感疫苗接種作業不受影響，亦不影響公費新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗接種，請民眾安心。