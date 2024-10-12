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▲原PO表示路邊常見一種神祕的服飾店，如伊蕾名店、奇威名品、巧玲瓏等，看似沒什麼客人光顧，但分店遍布全台，且在地經營許久，可說是屹立不搖，讓他相當好奇背後原因。（圖／翻攝自Google Maps）

連鎖服飾品牌「伊蕾名店」的招牌經常在路邊出現，就有一名網友好奇，明明看似沒什麼人光顧，為何這類「神祕服飾店」的分店能遍布全台且屹立不搖？而網紅雪倫也曾拍片分析，這些品牌因為材質優質且款式齊全，每件單價不便宜，每次消費金額都是萬元起跳，再加上主顧客經營完善、店面選點好，十分受當地婆媽青睞。一名網友近日在Threads上發文，表示路邊常見一種神祕的服飾店，如伊蕾名店、奇威名品、巧玲瓏等，看似沒什麼客人光顧，但分店遍布全台，且在地經營許久，可說是屹立不搖，讓他相當好奇背後原因，「不知道大家有沒有看過？」貼文一出，許多網友也不解，「感覺是特務組織的各地分部」、「我家旁邊也有一家永遠開著，開了10幾年，沒看過裡面有啥客人」。但也有人分享，「我婆婆會買，幾件就上萬」、、「這種衣服的店其實質感很好，我也買了一些」、實上，專門分析市場品牌的網紅雪倫曾拍片分析，伊蕾名店、奇威名品屹立不搖的原因，第一是她實際走入訪查，也能看見商品單件5000元起跳，也有單件就破萬元的衣服，並配合打折優惠販售。雪倫也指出，除了客單價高以外，。此外，這類服飾店全台都有分店，，通常都會位於人來人往的熱鬧商圈，「選點選得很好。」而根據CTWANT《周刊王》報導，伊蕾名店創辦於1986年，為台中林姓女子與丈夫陳男白手起家經營，規模逐漸做大，目前在全台門市逾150間，擁有超過400名員工。近年伊蕾名店還進軍大陸，年營收平均逾10億元，近幾年卻因婚變鬧上新聞版面。