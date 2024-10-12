資深名嘴張友驊日前在台北市信義區街頭跌倒，住院治療9天之後，11日離世，享年69歲。台大新聞所前所長媒體人彭文正發文細數張友驊的貢獻，大讚張友驊是新聞人的典範，媒體的教科書。
彭文正說，張友驊曾任自立報系軍事記者、《首都早報》軍事記者，陳水扁競選台北市議員助選員。1987年任職自立報系軍事記者時，首先報導三七事件；1991年遭到國防部以「妨害軍機治罪條例」向法院提起控訴，1991年11月被判刑一年七個月，緩刑三年，成了台灣解嚴後第一個叛亂罪的媒體人。
彭文正也提到，張友驊在2013年的洪仲丘事件中揭露內幕，含虐死、偽造文書、滅證、串證等，引起國防部不滿，發聲明稿指政論節目與名嘴以不實言論汙衊國軍，揚言提告，張友驊則反告國防部「涉嫌施虐」、「致人於死」及「偽造文書」。
彭文正還說，張友驊曾為江國慶發聲，但努力無功，15年後案情才沉冤得雪。張自言，「我每天都在自責，為什麼我救不了他？名嘴是什麼？名嘴、記者就是要在這種時候懂得付出、懂得賣命。」
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彭文正也提到，張友驊在2013年的洪仲丘事件中揭露內幕，含虐死、偽造文書、滅證、串證等，引起國防部不滿，發聲明稿指政論節目與名嘴以不實言論汙衊國軍，揚言提告，張友驊則反告國防部「涉嫌施虐」、「致人於死」及「偽造文書」。
彭文正還說，張友驊曾為江國慶發聲，但努力無功，15年後案情才沉冤得雪。張自言，「我每天都在自責，為什麼我救不了他？名嘴是什麼？名嘴、記者就是要在這種時候懂得付出、懂得賣命。」