政治評論員張友驊日前因為跌倒送醫，昨（11）日宣告不治，享壽71歲，對此，妻子林美秀對外澄清，亡夫死因並非跌倒導致「腦部」受到撞擊，也不是死於心臟病，是「連醫生都無法明示」的原因導致心臟停止。
林美秀曝光亡夫死因 盼外界不要太多揣測
林美秀今（12）在YouTube上曝光自錄影片，對張友驊離世的事情做出對外說明，除了偶爾哽咽以外，大多數的時間都非常堅強，首先，她澄清張友驊享壽71歲，並表示在戶外散步跌倒導致腦部受到撞擊，並非張友驊真正死因，而醫生開出的死亡證明上面是「無法明示原因」，導致心跳停止，希望外界不要再多做揣測。
面對各界的關心，林美秀也表示：「這一路走來，深深感受到愛有多深，痛就有多深。」坦言自己已經透過佛法，放下痛失摯愛的傷痛，並對喜歡張友驊的粉絲表達謝意：「你們的支持對友驊兄就是肯定。」
最後林美秀回顧張友驊的一生，坦言丈夫飽讀詩書，家中有5萬多本書籍，連舊家也有，更透露張友驊曾在整理書籍時和她分享過，都是因為有這些書，才能讓他有今天的成就，「他整理書的時候是開心的，他買書的時候是開心的，他讀書的時候是開心的，寫書的時候也是開心的。」
張友驊小檔案
享壽71歲
學歷：中國文化大學史學系
經歷：《新聞龍捲風》評論員
自立報系經濟研究室兼軍事記者
陳水扁競選台北市議員助選員
台灣解嚴後第一位被以叛亂罪判刑的媒體人
婚姻：已婚，無子女
知名揭弊：2004年揭發陳水扁司法案件
2013年爆料洪仲丘枉死內幕
名言金句：
- 這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉，我不能說。
- 不要臉的人，哪有名譽可言。
- 你不是我的對手，你也不是那個咖！陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你曹金生？你敢傳我，我就佩服你。
（備註：曹金生為洪仲丘案時最高軍事檢察長）
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林美秀今（12）在YouTube上曝光自錄影片，對張友驊離世的事情做出對外說明，除了偶爾哽咽以外，大多數的時間都非常堅強，首先，她澄清張友驊享壽71歲，並表示在戶外散步跌倒導致腦部受到撞擊，並非張友驊真正死因，而醫生開出的死亡證明上面是「無法明示原因」，導致心跳停止，希望外界不要再多做揣測。
面對各界的關心，林美秀也表示：「這一路走來，深深感受到愛有多深，痛就有多深。」坦言自己已經透過佛法，放下痛失摯愛的傷痛，並對喜歡張友驊的粉絲表達謝意：「你們的支持對友驊兄就是肯定。」
最後林美秀回顧張友驊的一生，坦言丈夫飽讀詩書，家中有5萬多本書籍，連舊家也有，更透露張友驊曾在整理書籍時和她分享過，都是因為有這些書，才能讓他有今天的成就，「他整理書的時候是開心的，他買書的時候是開心的，他讀書的時候是開心的，寫書的時候也是開心的。」
張友驊小檔案
享壽71歲
學歷：中國文化大學史學系
經歷：《新聞龍捲風》評論員
自立報系經濟研究室兼軍事記者
陳水扁競選台北市議員助選員
台灣解嚴後第一位被以叛亂罪判刑的媒體人
婚姻：已婚，無子女
知名揭弊：2004年揭發陳水扁司法案件
2013年爆料洪仲丘枉死內幕
名言金句：
- 這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉，我不能說。
- 不要臉的人，哪有名譽可言。
- 你不是我的對手，你也不是那個咖！陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你曹金生？你敢傳我，我就佩服你。
（備註：曹金生為洪仲丘案時最高軍事檢察長）