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▲林美秀在張友驊的頻道上，澄清丈夫的死因，並表示自己已經透過佛法走出傷痛。（圖／张友骅 YouTube）

▲張友驊小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

政治評論員張友驊日前因為跌倒送醫，昨（11）日宣告不治，享壽71歲，對此，妻子林美秀對外澄清，亡夫死因並非跌倒導致「腦部」受到撞擊，也不是死於心臟病，是「連醫生都無法明示」的原因導致心臟停止。林美秀今（12）在YouTube上曝光自錄影片，對張友驊離世的事情做出對外說明，除了偶爾哽咽以外，大多數的時間都非常堅強，首先，她澄清張友驊享壽71歲，並表示在戶外散步跌倒導致腦部受到撞擊，並非張友驊真正死因，而醫生開出的死亡證明上面是「無法明示原因」，導致心跳停止，希望外界不要再多做揣測。面對各界的關心，林美秀也表示：「這一路走來，深深感受到愛有多深，痛就有多深。」坦言自己已經透過佛法，放下痛失摯愛的傷痛，並對喜歡張友驊的粉絲表達謝意：「你們的支持對友驊兄就是肯定。」最後林美秀回顧張友驊的一生，坦言丈夫飽讀詩書，家中有5萬多本書籍，連舊家也有，更透露張友驊曾在整理書籍時和她分享過，都是因為有這些書，才能讓他有今天的成就，「他整理書的時候是開心的，他買書的時候是開心的，他讀書的時候是開心的，寫書的時候也是開心的。」享壽71歲學歷：中國文化大學史學系經歷：《新聞龍捲風》評論員自立報系經濟研究室兼軍事記者陳水扁競選台北市議員助選員台灣解嚴後第一位被以叛亂罪判刑的媒體人婚姻：已婚，無子女知名揭弊：2004年揭發陳水扁司法案件2013年爆料洪仲丘枉死內幕名言金句：- 這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉，我不能說。- 不要臉的人，哪有名譽可言。- 你不是我的對手，你也不是那個咖！陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你曹金生？你敢傳我，我就佩服你。（備註：曹金生為洪仲丘案時最高軍事檢察長）