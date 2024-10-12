兼負著社區再生與地方文化振興使命，社區營造在臺灣走過三十個年頭，已成大家關心生活與環境的代名詞，今(12)日在新北市政府大樓，由市府團隊與台灣社區營造學會合作辦理「社造30世代進行式」，邀請亞太地區專家學者出席「2024FAPCE 亞太社造論壇暨學術研討會」，同時透過「從鄰到一」新北社造展呈現社區營造多元樣貌，以及在地實際案例分享，激發大家想像下個世代的美好願景。
新北市侯友宜市長在「2024FAPCE 亞太社造論壇暨學術研討會」開幕致詞時表示，社造是造人的工程，靠的是不斷累積，從零到一、從一個人到一群人、從鄰居變成社區，乃至於從現在到未來，社造還有無限的發展潛力；作為全臺人口最多的城市，新北市面對未知的變化，具有勇氣與改變的決心，近年責成局處成立「工作圈」，串聯區公所、社造團隊等公私部門整合與協調，推動永續經濟，利用大數據監測及規劃減災應變，努力深化在地社群連結；面對下一世代的臺灣，下一個社造的30年，希望能建立彼此跨領、跨世代共作、學習和分享的平臺，促進對話與合作。
新北市文化局長張䕒育說，在市府一樓大廳同步展出的「從鄰到一」新北社造展，以聯合國永續發展指標（SDGs）的架構，打造「社造交誼廳」、「永續柑仔店」以及「城市研究室」三大主題區，透過共同工作室形式，活潑輕鬆地呈現精采的社造案例。開展首日邀請到採集人共作室創辦人陳科廷，從農業及生態背景出發，分享坪林北勢溪流域的地方知識學，和其他志同道合夥伴成為團體，關心環境保護、地方產業，新一代的社造青年，以自身行動力轉動社區。
「從鄰到一」新北社造展即日起至10月20日於新北市政府一樓大廳展出，期間有近30場的案例分享會、15場手作及體驗課程，相關活動免費體驗，現場開放報名，歡迎把握機會參與，更多活動資訊可至新北市文化局官網社造博覽會專區或新北市社區營造輔導中心臉書粉專查詢。
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新北市文化局長張䕒育說，在市府一樓大廳同步展出的「從鄰到一」新北社造展，以聯合國永續發展指標（SDGs）的架構，打造「社造交誼廳」、「永續柑仔店」以及「城市研究室」三大主題區，透過共同工作室形式，活潑輕鬆地呈現精采的社造案例。開展首日邀請到採集人共作室創辦人陳科廷，從農業及生態背景出發，分享坪林北勢溪流域的地方知識學，和其他志同道合夥伴成為團體，關心環境保護、地方產業，新一代的社造青年，以自身行動力轉動社區。
「從鄰到一」新北社造展即日起至10月20日於新北市政府一樓大廳展出，期間有近30場的案例分享會、15場手作及體驗課程，相關活動免費體驗，現場開放報名，歡迎把握機會參與，更多活動資訊可至新北市文化局官網社造博覽會專區或新北市社區營造輔導中心臉書粉專查詢。