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▲張惠妹即將攻上台北大巨蛋，讓許多人非常期待。（圖／聲動娛樂提供）

華語天后張惠妹（阿妹）將於12月21、22、28、29、31日於台北大巨蛋舉辦「ASMR Maxxx世界巡迴演唱會」，是首位在台北大巨蛋舉辦跨年場的歌手，上個月底在拓元售票系統一開賣，隨即有35萬人同時上線搶票，15萬張在6分鐘內就火速完售，不少粉絲紛紛敲碗加場。近日網路上也有傳言指出，張惠妹演唱會有加場可能。張惠妹年底將前進台北小巨蛋，以接連5場國泰世華銀行「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，成為解鎖台北大巨蛋跨年檔的華語第一人，演唱會門票在9月26日正式開賣。沒想到一開賣隨即有35萬人同時上線開搶，僅過了短短6分鐘，15萬張門票就被搶光，且刷卡成交破紀錄，每秒成交356筆，展現了妹神身為演唱會女王地位。由於張惠妹門票太過搶手，仍有不少粉絲撲空，紛紛敲碗加場，近來網路上還有傳言，張惠妹大巨蛋演唱會有加場可能。不過陳鎮川出面澄清傳聞，回應《NOWnews今日新聞》，「我們公布幾場都是經過很仔細的考量的，如果當初還有空間，我們就會直接多開場次了，不會走加場的行銷方式。」陳鎮川先前也透露，這次張惠妹非常用心對待台北大巨蛋演唱會，除了重新編排曲目、設計環節、沉浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是為了將這場演唱會做到極致完美。張惠妹本人心情也極為興奮，曾不只一次開心說，「大巨蛋，我終於等到你了！」