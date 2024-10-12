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▲雙方平手局面，樂天在6局上獲得一、三壘有人的進攻機會，但梁家榮敲出內野滾地球，形成雙殺打，讓總教練古久保在場邊無奈抓頭。（圖／翻攝自CPBL TV）

▲樂天桃猿先發投手威能帝，表現優異，卻吞下敗投。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

中華職棒35年季後挑戰賽G1，劇本如預期，上演一場低比分的投手戰，樂天先發投手威能帝主投7局，僅被敲出6支安打，但反觀樂天攻勢較多，但第六局和第七局都擊出雙殺打，尤其梁家榮在六局下，一、三壘有人，一出局時的雙殺打最致命，讓樂天的氣勢被澆熄。其實樂天在二局上半就有機會攻下大局，一度無人出局攻占二、三壘，最後卻只換回一分，馬傑森的高飛犧牲打雖然送回1分，但林智平被觸殺在三壘前，此局等於變相雙殺，攻勢瞬間瓦解。樂天在9個半局中共有6局出現安打，都有跑者上壘，但後續無論攻勢串聯還是戰術執行，都出現瑕疵，季後賽陷入0：2落後，前途堪憂。