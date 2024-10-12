中華職棒35年季後挑戰賽G1，劇本如預期，上演一場低比分的投手戰，統一、樂天先發投手表現皆可圈可點，而最後決勝負的關鍵，仍是得點圈掌握度，樂天也因為錯過太多機會，成為落敗的一方。
樂天先發投手威能帝主投7局，僅被敲出6支安打，但統一獅掌握住稀有的機會，兩度在得點圈有人時將跑者送回來，尤其8棒陳聖平在七局下打回的超前分，更是價值連城。
反觀樂天攻勢較多，但第六局和第七局都擊出雙殺打，尤其梁家榮在六局下，一、三壘有人，一出局時的雙殺打最致命，讓樂天的氣勢被澆熄。
各種雙殺出現 樂天氣數已盡
其實樂天在二局上半就有機會攻下大局，一度無人出局攻占二、三壘，最後卻只換回一分，馬傑森的高飛犧牲打雖然送回1分，但林智平被觸殺在三壘前，此局等於變相雙殺，攻勢瞬間瓦解。
9局上半最後反撲機會，快腿陳晨威在無人出局就攻上一壘，且輪到中心打線上陣，教練團並未下達短打戰術，打擊區的梁家榮不僅被三振，也沒確實執行打跑戰術，陳晨威盜壘失敗，又是一次變相雙殺打，樂天反撲氣焰瞬間瓦解。
樂天在9個半局中共有6局出現安打，都有跑者上壘，但後續無論攻勢串聯還是戰術執行，都出現瑕疵，季後賽陷入0：2落後，前途堪憂。
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反觀樂天攻勢較多，但第六局和第七局都擊出雙殺打，尤其梁家榮在六局下，一、三壘有人，一出局時的雙殺打最致命，讓樂天的氣勢被澆熄。
各種雙殺出現 樂天氣數已盡
其實樂天在二局上半就有機會攻下大局，一度無人出局攻占二、三壘，最後卻只換回一分，馬傑森的高飛犧牲打雖然送回1分，但林智平被觸殺在三壘前，此局等於變相雙殺，攻勢瞬間瓦解。
9局上半最後反撲機會，快腿陳晨威在無人出局就攻上一壘，且輪到中心打線上陣，教練團並未下達短打戰術，打擊區的梁家榮不僅被三振，也沒確實執行打跑戰術，陳晨威盜壘失敗，又是一次變相雙殺打，樂天反撲氣焰瞬間瓦解。
樂天在9個半局中共有6局出現安打，都有跑者上壘，但後續無論攻勢串聯還是戰術執行，都出現瑕疵，季後賽陷入0：2落後，前途堪憂。