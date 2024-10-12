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▲周末及下周降雨預測示意圖。（圖／氣象署提供）

▲近一周溫度預測示意圖。（圖／氣象署提供）

秋老虎要發威了！中央氣象署指出，東北季風減弱，明天到下周五（18）西半部高溫飆31度、32度，白天溫暖舒適，各地低溫普遍24、25度。不過，到了下周六（19）又有新的東北季風報到，迎風面北部及東北部有局部短暫雨，預計影響至22日，北部及東北部可能再降溫。氣象署預報員張竣堯說明，明後天主要天氣偏東風，各地多雲到晴，東北部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有零星飄雨，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，尤其南部地區及東部山區有局部大雨的機率。下周二（15）到周五（18）也是偏東風，張竣堯指出，東半部、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。不過，下周六（19）東北季風增強，迎風面北部及東北部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，可能影響至22日。在氣溫方面，張竣堯表示，明天到下周五（18），西半部高溫約31度至32度、東半部29度至30度，白天溫暖舒適，各地低溫普遍落在24度至25度，山區空曠地區再低約1度至2度。到了下周六（19），受東北季風影響，北部及東半部高溫略降為28度至30度，中南部約31度至32，入夜後各地約降溫為23至25度。早晚溫差大，提醒民眾要多注意。