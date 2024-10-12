樂團「滅火器」主唱楊大正在國慶日當天發文說，「不好意思，我對中華民國真的沒有感情，就不祝賀了！」遭質疑他領不少政府補助，他說自己「問心無愧」。資深媒體人黃揚明批，「你不愛中華民國，你可以不參加任何國家慶典，但是拿國家錢還嫌國家髒，這種人就是該罵！」
楊大正在臉書表示，自己國慶日的發文，「是我個人對台灣未來的期望的一點抒發」，沒有攻擊任何族群或黨派，如今卻出現惡意引導的文章想激起對立，「他們要用煩人的攻擊，威脅我們不可以有這些想法，這種情況我遇過太多次了。」
楊大正表示，補助案的精神是扶植未成熟產業發展，拿補助的單位必須自籌比補助金額更高的資金去完成計劃，「這件事情，火氣音樂十年來問心無愧。儘管再怎麽認為中華民國荒謬，也是老老實實每年繳稅金，並且擔任著協助產業推進的角色。」
黃揚明說，「藝人拿補助真的沒什麼特別的，但是你否定的是這個國家的正當性，還去拿國家的補助，就只是證明自己的素質有多差。是誰說『土匪政權的架構』？你不愛中華民國，你可以不參加任何國家慶典，但是拿國家錢還嫌國家髒，這種人就是該罵！」
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楊大正表示，補助案的精神是扶植未成熟產業發展，拿補助的單位必須自籌比補助金額更高的資金去完成計劃，「這件事情，火氣音樂十年來問心無愧。儘管再怎麽認為中華民國荒謬，也是老老實實每年繳稅金，並且擔任著協助產業推進的角色。」
黃揚明說，「藝人拿補助真的沒什麼特別的，但是你否定的是這個國家的正當性，還去拿國家的補助，就只是證明自己的素質有多差。是誰說『土匪政權的架構』？你不愛中華民國，你可以不參加任何國家慶典，但是拿國家錢還嫌國家髒，這種人就是該罵！」