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臺北台新戰神今（12）日對決新竹御嶺攻城獅，雙方激戰4節，末節最後時刻雙方比分數度互換，戰神最終以108：111惜敗。此役比賽中，戰神控衛丁聖儒在一個防守回合中，被攻城獅後衛曾柏喻踢中下體，痛得倒地呻吟，所幸賽後他看起來並無大礙。丁聖儒今天在第3節5分04秒時，在防守曾柏喻時被踢中胯下，他痛到立刻倒地露出痛苦表情，裁判透過影片回放確認後者並非故意，而是因為接球而不慎踢中對方，比賽暫停了一下就繼續進行。這一場比賽丁聖儒發揮出色，13投8中，得到19分11助攻7籃板，賽後回憶被踢中的丁下，他笑說自己當下感覺「不太好」，也坦言真的蠻痛的，直言這是第一次在場上被踢中重要部位。戰神總教練許皓程受訪時表示，希望藉由熱身賽找出比較好的陣容，將防守強度展現出來，今天遭到逆轉，說明比賽是打四節的，只有三節好球還不夠，必須回去再調整，要讓球員專注度每場比賽都保準定。