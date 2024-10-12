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▲廣播金鐘獎頒獎典禮才剛開場頒發第一個獎項，典禮主持人屠潔（左）就敲響金鐘，拿到第一個獎項「企劃編撰獎」，興奮拉著老公伊森（右）致詞。（圖／三立提供）

▲開場表演「美好聲音無所不在」由喜劇演員怡岑和馬念先演出，一連帶來〈蒼蠅女郎〉、〈跆拳道〉，更演唱熱門歌曲〈你朝我的方向走來〉。（圖／三立提供）

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」於今（12）日晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，現場星光熠熠，才剛開場頒發第一個獎項，典禮主持人屠潔就敲響金鐘，興奮拉著剛新婚的老公喊：「今年我們努力生出了我們的小孩！」而頒獎人郭彥均也在笑虧自己的老搭檔鍾欣凌：「她不缺（金鐘獎）啦！」開場表演「美好聲音無所不在」由喜劇演員怡岑和馬念先演出，一連帶來〈蒼蠅女郎〉、〈跆拳道〉，更演唱熱門歌曲〈你朝我的方向走來〉，兩人擦出截然不同的火花，典禮主持人梁正群和屠潔也現場秀了一段歌藝，由於今年屠潔除了是主持人外，也身兼入圍者，且一口氣入圍4個獎項，主持人梁正群形容入圍4項的屠潔是「光中之光」。而第一個獎項「企劃編撰獎」開獎後，由身兼典禮主持人的屠潔開心拿獎，她致詞時笑說和老公伊森（何宜憲）是「金鐘夫妻」，夫妻倆去年（2023）就拿下金鐘獎，當時很多人問他們何時生小孩，這次上台領獎，老公抱著「開箱聲音場館」娃娃上台，強調：「今年我們努力生出了我們的小孩，那就是《開箱聲音場館》！」而「社會關懷節目獎」則由《那一天的情緒課》拿下，主持人內克（吳宇軒）入圍金鐘獎14次，這次終於奪得講座，上台領獎時忍不住直呼：「這是我第一次拿到獎，謝謝金鐘獎！」「少年節目獎」由《青春幫幫忙》奪下，主持人黃薰葳致詞時透露，她剛進公司「正聲」時曾誇下海口30歲前會拿到金鐘獎，今年正好剛好30歲，頒獎人郭彥均聞言也虧：「30歲拿金鐘獎算早了，我已經45歲了，許願在50歲之前拿，我跟鍾欣凌已經入圍第5次了，她不缺啦！」讓全場笑翻。