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▲中市下半年最大場就博會，今日在台中世貿中心登場，各企業攤位前都大排長龍。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.12)

▲今天也舉辦VR360影片績優廠商頒獎典禮，由勞工局長林淑媛頒獎。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.12)

台中市政府今年度最大場「富市台中 就業成功」就業博覽會，今(12)日在台中世貿中心2館登場，現場設置科技業、製造業、餐飲旅宿業及服務業等4大熱門專區，104家廠商提供5,800個職缺，吸引逾5000求職者參與，初步媒合率近7成。勞工局長林淑媛表示，今日就博會為綜合產業徵才，感謝參與設攤的104家廠商，提供5,800個優質就業機會，協助青年、二度就業婦女及中高齡朋友等順利就業，中央與地方攜手共同推出許多就業方案，包括「青秀樂台中 就業成功」方案、「投資青年就業方案」、「婦女再就業計畫」、「樂齡就業五告讚」及「55 Plus 壯世代就業促進措施」等，歡迎求職朋友多加運用。勞工局說明，今日現場也設置「XR實境接軌就業專區」，透過VR眼鏡沉浸式體驗，使求職者了解職場環境，並輔以虛擬面試暨穿搭系統協助做好就業準備，吸引不少求職者體驗！此外，今天也舉辦VR360影片績優廠商頒獎，感謝永湖複合材料股份有限公司、聯亞科技股份有限公司、薰衣草森林股份有限公司、三千金屬股份有限公司、台灣艾納康有限公司及震大金鬱金香酒店等6家在地企業參與拍攝。勞動部勞動力發展署中彰投分署副分署長傅晶如提到，市府今年下半年最大場的就業博覽會，職缺豐富、設置專區服務多元，感受到市府團隊對就業服務的用心。因應勞動力結構改變，勞動部投注許多資源在壯世代就業促進及婦女再就業方面，希望能夠具體協助中高齡及高齡者再就業，鼓勵二度就業婦女成為勞動生力軍，在中央與地方的協力合作下，台中市就業環境會更好。準備轉職的25歲陳先生表示，他在臉書社群平台看到活動訊息，因有相關科系背景投遞台積電及美光的職缺，已經獲得一家廠商初步錄取，感謝市府舉辦這次活動，為青年朋友提供良好的求職管道。54歲的羅先生則透過閱讀報紙知曉今日活動，先運用現場設置的XR專區了解聯亞科技實體工作環境，對未來的工作願景更加清楚，現場也參與該公司面試，希望能順利錄取。