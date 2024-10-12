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美國奧克拉荷馬市（Oklahoma City）12日凌晨發生一起大規模槍擊案，至少造成1人死亡、12人受傷。槍擊現場當時正在舉行萬聖節的派對，警方初步調查後表示，有兩群人因為言語爭執產生衝突，最終導致互相開槍，槍手不只一人，警方已經拘留數位嫌犯，將進一步調查釐清。綜合美國媒體報導，槍擊案發生在奧克拉荷馬市的帕蒂活動中心（Patty’s Event Center），案發時間約為12日凌晨零時30分左右。警方表示，有兩群人因言語爭執產生摩擦，先是到活動中心外的停車場展開衝突，隨後演變成槍擊，且槍戰一路打回活動中心內，造成多人受傷。目前已知1人死亡、12人受傷，傷者中有兩人傷勢嚴重送醫急救，其他人則據信僅受輕傷。警方認為這起槍擊事件是一起孤立事件，目前已有多位嫌犯遭到拘留審問，但警方並未公布嫌犯們的姓名和年齡。警方表示，正在持續搜集現場目擊者的證詞，等到案情更為明朗時，將再進一步提供更多細節。奧克拉荷馬市本週四才發生一起槍擊案，一位嫌疑女子被警方當場擊斃，另外，奧克拉荷馬市上週末也有發生兩起槍擊案造成5人受傷。