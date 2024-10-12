2024年中華職棒季後挑戰賽即將開打，明（13）日起將由統一獅和樂天桃猿展開5戰3勝的系列賽對決，統一G1在臺北大巨蛋以2：1率先拿下勝利，連同季冠軍保送的1勝，目前以2勝聽牌G2先發投手為羅昂（統一）對決魔神樂 （桃猿），《NOWnews》也為讀者賽事以及轉播方面的資訊。

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G2先發投手資訊

統一獅明天派出羅昂來為系列賽關門，他本季出賽18場，戰績為6勝6敗，主投104局，防禦率2.77，投出81次三振。對上樂天桃猿，先發10場，後猿2場，主投72局，防禦率2.75。

魔神樂本季主投24場，主投149又2/3局，戰績為13勝3敗，防禦率為2.04，送出114次奪三振。本季對上統一獅4場，戰績2勝0敗，防禦率2.05，送出14次三振。


▍賽事資訊 ▍

Game1▸▸10.12㊅ 17：05 猿vs獅 #臺北大巨蛋
Game2▸▸10.13㊐ 17：05 獅vs猿 #樂天桃園棒球場
Game3▸▸10.14㊀ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
Game4▸▸10.15㊁ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
✪ 本系列採五戰三勝，統一獅1：0領先開打
✪ 臺北大巨蛋 現場售票13:00，開放進場14:00
✪ 台南棒球場 現場售票15:00，開放進場16:00

以下為中職轉播資訊：

有線電視

緯來電視網 ：中信兄弟

DAZN ：、樂天桃猿主場

博斯頻道 ：統一獅（全主場）

MOMO ：統一

中華電信 MOD

愛爾達體育家族：中信兄弟

DAZN ：樂天桃猿主場賽事

博斯頻道：統一獅（全主場）

網路直播平台：

LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅

MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅

CPBLTV 

DAZN:中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿（六隊都有）

Twitch ：

中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball

樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1

Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅

歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅

ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將

LiTV線上影視 ：統一獅

四季線上4gTV ：統一獅

亞太電信GtTV ：統一獅

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