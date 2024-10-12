我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾和王心凌合作的汪東城，今天完整妝髮現身小巨蛋力挺對方。（圖／記者嚴俊強攝）

「甜蜜天后」王心凌今（12）日開始一連在台北小巨蛋連辦2場「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，今日演唱會一開場，VCR隨即帶著現場1萬名觀眾沉浸在王心凌和團隊精心打造的「Sugar Land」宇宙，只見王心凌穿著「全糖雲朵甜心裝」現身，露出白皙美腿唱跳，隨即引起全場歡呼。而在演藝圈人緣極好的她，今日不僅有許多大咖好友送上花籃祝福，先前一起演過《桃花小妹》的「前男友」汪東城以及明道、A-Lin、楊謹華、戴愛玲、彭佳慧等人也都到場支持。王心凌演唱會一開始，現場播放全新拍攝的「糖果工廠」VCR，觀眾跟著兩位可愛的小朋友一起進入色彩繽紛的糖果世界中，遇到女王王心凌，製作出充滿魔幻魅力的甜美糖果後，在歌迷的尖叫聲中，王心凌穿著「全糖雲朵甜心裝」，帶領20位舞者現身在高達5層樓高的小巨蛋屋頂，21人自空中從天而降，展現甜蜜天后的王者姿態，以及創下小巨蛋最多空降人數紀錄的磅礡氣勢。王心凌一開場為了炒熱氣氛，帶來多首快歌，包括〈BITE BACK〉、〈一律建議分手吧〉、〈Woosa Woosa〉和〈Honey〉，其中〈一律建議分手吧〉是第一次在舞台上公開唱跳，讓台下歌迷聽了超嗨。在20分鐘不停歇的快歌演唱後，王心凌再度現身VCR中，帶領大家一起走進奇幻的糖果世界，接著她換上「清澈月光女伶」造型從升降台升起，修長美腿在長紗裙中若隱若現，既甜美又性感，演唱搖滾版的〈不哭〉和〈愛太空〉之後，她正式和全場的觀眾打招呼：「歡迎大家來到Sugar Land開幕首站台北小巨蛋！」人緣超好的王心凌，今天也有許多大咖好友現身支持，包括A-Lin、楊謹華、戴愛玲、彭佳慧、明道、喻虹淵、汪東城、Ozone文廷、Ozone子翔、Ozone佳辰等人都親臨現場支持。汪東城更被捕捉到完整妝髮現身，並說一定要來支持王心凌演唱會，被問到有沒有特別想聽什麼歌？他則現場直接唱起〈喜歡你怎麼辦〉，這首歌也是2人先前合演的戲劇《桃花小妹》的片頭曲。