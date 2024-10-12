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▲搜救犬在救援落水者的模擬演練中，先是快速游過去查看情況，但似乎是靠近之後才發現，根本就是平常的戰友在假裝溺水。（圖／翻攝自臉書粉專「香港仔報Lionrockdaily」）

搜救犬經常要前進災區，站在第一線替人民服務，因此格外讓人敬佩。近日香港就有一段消防搜救犬演練的畫面流出，只見當時搜救犬正在進行救援落水者的模擬演練，沒想到牠一游泳靠近，發現是夥伴在扮演落水者，認出自己人後就立刻反方向游走，還不忘叼走救生圈，彷彿是在表示：「這個不用救啦！」爆笑影片引起網路熱議。臉書粉專「香港仔報Lionrockdaily」近日分享一則影片，只見一隻消防搜救犬正在進行救援落水者的模擬演練，起初模擬員大力拍打水面，演出正在溺水的模樣，而狗狗也快速游過去查看情況，但似乎是靠近之後才發現，根本就是平常的戰友在假裝溺水。消防搜救犬認出是自己人之後，不管對方怎麼喊救命，竟頭也不回地折返游走，甚至還叼走救援用的救生圈，徒留夥伴在原地演戲。影片曝光後，網友們全笑翻直呼，「狗：救人救人，欸怎麼是你」、「論選角的重要性」、「這個不用救」、「把游泳圈咬走最好笑哈哈哈哈」。