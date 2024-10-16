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▲黃豪平（左）和心理醫師鄧惠文（右）共同主持新節目《少年願望事務所》。（圖／記者葉政勳攝）

▲黃豪平（左）曾在《全明星辯論會》中嗆哭陳芳語（右）引發爭議。（圖／黃豪平IG）

▲黃豪平（左）第5度主持金鐘獎紅毯，今年搭檔是木木（右）。（圖／黃豪平IG）

黃豪平和鄧惠文近日搭檔主持新節目《少年願望事務所》，日前也一起接受《NOWnews今日新聞》專訪，今年黃豪平被戲稱「所有跟『鐘』有關的獎都有他的份」，舉凡廣播金鐘、電視金鐘、走鐘獎都能看到他的身影。在和自己有關的眾多入圍獎項中，他透露最希望節目類型得獎，而在《全明星辯論會》中，他曾因為嗆哭陳芳語（Kimberley）引發爭議，如今節目入圍綜藝節目獎，也讓他鬆了一口氣：「入圍了大家就知道，其實就是為了節目好看才會有這些效果嘛！」並直言《全明星辯論會》非常值得得獎，因為是他看過最真的節目。而今年還是黃豪平第5度主持金鐘獎紅毯，他透露在典禮上將會有全新的挑戰。黃豪平在2012年第一屆《超級模王大道》獲得第7名出道，憑藉幽默風趣的主持風格成功跨足廣播、電視和網路等多領域，今年他被戲稱「所有跟『鐘』有關的獎都有他的份」，廣播金鐘獎的部分，主持的《不正常愛情研究中心》入圍生活風格節目獎、《我的世代我作主》則入圍教育文化節目主持人獎；接下電視金鐘獎節目類星光紅毯的主持棒、參與的電視節目《全明星辯論會》也入圍電視金鐘綜藝節目獎；連為網路創作者的走鐘獎入圍名單也看得到他的名字。而全部的獎項中，他最希望節目整體能一起受到肯定，就連能夠入圍主持人，他都認為是所有幕後團隊的功勞，黃豪平謙虛地說：「但如果有機會能夠得獎的話，榮耀一定是全部人的。」最近黃豪平和心理醫師鄧惠文共同主持新節目《少年願望事務所》，而談到自己的少年時期，黃豪平笑說小時候的願望就是「大紅大紫」，從小就喜歡上台表演、說相聲，他回憶：「曾經跟我爸媽說我想當明星，爸爸媽媽就覺得怎麼可能，演藝圈這麼複雜，不可能啦！」即便如此，他仍堅持朝著這個方向努力，並且逐漸在演藝圈做出了一點成績讓父母看到。相比黃豪平具體的心願，鄧惠文小時候的願望就很抽象，她表示自己最大的願望就是「不要有煩惱」，而年少的煩惱則是希望同學不要故意刁難她、希望媽媽能少發脾氣等等。隨著年齡增長，特別是在高中時期開始對人際關係產生好奇，想要理解「為什麼人這麼難懂」，無論是談戀愛還是參與學校活動，都讓她對人性的複雜性感到困惑。因此她在錄製節目時，看著煩惱中的青少年都很感同身受，並以人生前輩之姿開示：「這些煩惱雖然沒有標準答案，但都是成長的一部分。」在入圍綜藝節目獎的《全明星辯論會》中，黃豪平擔任黑隊隊長，曾經在節目中嗆哭白隊隊長陳芳語（Kimberley），因而成為網友酸民議論的焦點。對此他以綜藝魂來解釋：「當下為了節目好看一定會投入一些情緒，就會有一些衝突冒上檯面」，他表示《全明星辯論會》是他看過最赤裸的節目，每個人的反應都很真實，並毫不諱言地說：「這節目應該要得獎。」很多人看節目都會對他說「黃豪平你太想贏了」，他自己也坦言當時太過投入：「我自己也很不好意思，事後看播出都覺得那個嘴臉太難看！」但他也從經驗中學到了許多課題，提醒自己將來在節目中或是做人處事上不要那麼尖銳。而在面對酸民攻擊時，他和節目的其他參與者會互相取暖，一起吃飯、討論節目播出後的反應。其實很多時候情緒當下都過了，之後都是兩邊網友在幫彼此聲張正義、互相攻擊而已。今年是黃豪平第5次主持金鐘獎紅毯，這次的搭檔木木雖然年輕但經驗豐富。而今年除了主持紅毯，他們還將在典禮中擔任廣告時間的串場主持人，與場內嘉賓互動，這是他最緊張的部份。在被問到新節目《少年願望事務所》明年是否有望入圍金鐘時，鄧惠文笑問：「如果你今年把金鐘都拿光了，會不會影響明年？」黃豪平則打趣回應：「那我就趁今年能拿多少就拿多少！」