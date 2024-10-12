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▲金佩姍（中）充滿誠意的裝扮讓白冰冰（右）十分感動。（圖／民視提供）

▲金佩姍特別穿著全新訂製2.0版本的女皇服裝，首次獨家在節目中亮相。（圖／民視提供）

節目《超級冰冰Show》本周邀請到永遠的「金八點」女王金佩姍來到節目中，製作單位更是用心規劃「經典八點檔歌曲」來迎接女皇駕臨。65歲金佩姍以一首〈一代女皇〉氣勢磅礡，一身造型包含頭飾重達15斤，猶如武則天來到攝影棚，火辣華麗造型讓全場驚豔。由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》仍舊精彩，本次來賓金佩姍一出場，白冰冰就對她驚恐大喊：「我的天啊！這扮相跟歌曲有30年了，怎麼身形跟臉都沒有變？」金佩姍爽朗大笑回應：「因為我都吃防腐劑！」讓全場大笑，眾歌手也看到大前輩平常看不到的一面。金佩姍特別穿著全新訂製2.0版本的女皇服裝，首次獨家在節目中亮相，讓白冰冰大呼感動，「竟然為了節目如此用心！」陽帆更表示，這整段表演真的是回憶殺，歌曲已經不好唱，還要跟舞曲搭檔配合，認為金佩姍非常不簡單。在來回訪談中，金佩姍敬業全程參與，陽帆卻忍不住催促大家講快一點，希望趕快結束訪談，原來是金佩姍因為一身造型包含頭飾重達15斤，儘管十分沉重，服裝壓得她全身痛，敬業的她卻絲毫看不出有異狀，而且為了當評審，金佩姍就算想卸下女皇裝都不敢離場，還說要直接在棚裡角落換裝。金佩姍直呼，每一位歌手的表演她都不想錯過，滿腦子都在期待麗小花、曾瑋中、方怡萍…等眾歌手帶來什麼樣的好歌曲，讓主持人不禁笑虧，「棚內沒地方可以換衣服啦！」惹得哄堂大笑。