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▲王心凌和告五人組成一日限定團「我是好蛋」。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

▲王心凌登上小巨蛋，帶領觀眾一起進到色彩繽紛的糖果世界。（圖／天晴娛樂、寬宏藝術提供）

甜蜜天后王心凌今（12）日登上小巨蛋舉辦「Sugar High2.0世界巡迴演唱會」，揭開精彩首場，除了開場由天而降的飄浮舞台令人驚豔之外，當王心凌演唱新專輯的抒情神曲〈言不由衷〉時，「告五人」全員到齊，引起現場萬人尖叫不斷。王心凌也在台上向告五人提議，要組一日限定團，現場更推出大型道具「多宮格」和玩具槍，讓王心凌和告五人玩心大起，紛紛拿起玩具槍射擊觀眾，惹得現場觀眾哈哈大笑。王心凌今天登上小巨蛋舞台，帶領觀眾一起進到色彩繽紛的糖果世界中，不只穿著「全糖雲朵甜心裝」降臨，帶來許多經典歌曲，還有許多驚喜送給粉絲。王心凌唱完〈言不由衷〉之後，驚喜嘉賓告五人隨即出現在台上，原來這首歌是告五人的雲安為她創造的抒情神曲，現場歌迷看到告五人現身，也全都嗨到最高點。告五人上台後，王心凌興奮提議想要組一日限定團，他們一開始先是開玩笑說，團名要取「五告凌」、「五告凌（有夠冷）」等，不過最後決定照著告五人從布告欄上取團名的模式，現場推出超大多宮格，裡面放了〈言不由衷〉歌詞中的100個字，讓他們拿著玩具槍射擊選擇。不過他們拿到玩具槍後瞬間玩心大起，犬青還拿著玩具槍對著觀眾射擊玩鬧，現場觀眾也忍不住大笑。接著他們依序拿槍射擊多宮格，選出「好」、「是」、「我」、「蛋」4個字，經過排列組合後，最後決定以「我是好蛋」成為王心凌加上告五人的一日限定團團名，俏皮中又帶點可愛。接著「我是好蛋」隨即展開演出，開唱告五人的〈愛人錯過〉，讓現場粉絲大飽耳福。而王心凌對待此次演唱會也非常認真，誓言要帶給粉絲全面升級的演唱會，舞台設計翻新出壯觀的「羽翼移動城堡舞台」，是小巨蛋首見的360度LED旋轉高牆、60個機關、800組燈光、3000片LED，首度出現的360度天幕環景投影視覺，以及小巨蛋首用超過1700公分的360度旋轉LED高牆加上背面百支燈牆，創下小巨蛋最高規格。音樂和舞蹈全部重新編排、絕美6套全新造型、視覺道具特效精彩不斷、串場VCR更邀來金曲導演陳奕仁千萬打造、重金拍攝，就是要打造出讓大家目不睱給的「Sugar Land」甜心樂園。