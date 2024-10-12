2024MLB季後賽分區系列賽11日的賽事，國家聯盟13日有一場賽事，也是今年分區系列賽的最後一場賽事，底特律老虎和克里夫蘭守護者目前系列賽戰成2：2平手，明天老虎將派出王牌投手Tarik Skubal先發，而守護者則由Matthew Boyd應戰。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
老虎2：2守護者 誰贏誰晉級
明天老虎隊先發是今年賽季18勝4敗、防禦率2.39的Tarik Skubal，他是今年美聯賽揚獎的熱門人選，派出他掛帥主投，可說是老虎勝利的最大保障。算上之前外卡戰對上休士頓太空人，Skubal目前出賽2場比賽都拿下勝利，總計投13局，只被敲7安，防禦率是0，送出14次三振。
至於守護者投手Matthew Boyd，上一場主投4又2/3局，被敲4支安打無失分，送出5次三振。
MLB季後賽賽程：
10/13
底特律老虎 VS 克里夫蘭守護者（1：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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明天老虎隊先發是今年賽季18勝4敗、防禦率2.39的Tarik Skubal，他是今年美聯賽揚獎的熱門人選，派出他掛帥主投，可說是老虎勝利的最大保障。算上之前外卡戰對上休士頓太空人，Skubal目前出賽2場比賽都拿下勝利，總計投13局，只被敲7安，防禦率是0，送出14次三振。
至於守護者投手Matthew Boyd，上一場主投4又2/3局，被敲4支安打無失分，送出5次三振。
MLB季後賽賽程：
10/13
底特律老虎 VS 克里夫蘭守護者（1：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
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