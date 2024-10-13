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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗陣營表示，她今天將公布健檢報告，證實自己堪當大任。賀錦麗此舉目的是要給共和黨對手川普也公布個人健康紀錄的壓力。賀錦麗（Kamala Harris）現年59歲。法新社報導，她的競選陣營一位顧問表示，這份健檢報告結論是，「她具備勝任總統職責所需要的身體和心理韌性」。由於78歲對手、前總統川普至今拒絕公布任何詳細醫療紀錄，賀錦麗團隊目的是要引起大眾關注川普身體健康與心智敏銳度。總統拜登7月放棄角逐連任後，川普成為美國史上最年長總統候選人。拜登先前與川普參加電視辯論會，堪稱災難級的表現引發民主黨內關切他的心智敏銳度，促使他後來交棒賀錦麗。不過川普似乎仍舊活力充沛，截至目前為止，他在勝負難料的11月5日大選民調中的勝算，並沒有受到年齡影響。去年底，曾在川普執政時擔任白宮醫生的傑克森（Ronny Jackson）公布備忘錄，宣稱川普健康「絕佳」，但並未公布具體細節，也未說明川普去年9月進行過哪些身體檢查。川普在賓州造勢大會遇刺耳朵受槍傷後，傑克森7月也曾發表聲明，強調川普健康狀況良好。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1131012