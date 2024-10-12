我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安成宰（左）在白種元（右）的節目上曝光開業時間。（圖／백종원 PAIK JONG WON YouTube）

Netflix近期推出的韓國實境秀《黑白大廚：料理階級大賽》掀起話題，捧紅不少主廚，其中節目中2名評審也被熱烈討論，有別於台灣觀眾熟悉的白種元主廚，很多粉絲都是在該節目裡才認識了另一名評審安成宰，他是韓國首位獲得米其林3星榮耀的頂級主廚，許多觀眾都想朝聖他經營的餐廳「Mosu」，不過該餐廳目前因為爆出財務危機而暫時關閉，讓許多想品嚐他料理的老饕感到十分遺憾，但安成宰最近在白種元的網路節目上，終於曝光了重新開業的時間。事實上，韓國過去有3間米其林3星級餐廳，一間韓式料理「Gaon」已經因財務問題而停業，另一間名為「羅宴」的店家則在去年被降為2星，而第3間則是安成宰的「Mosu」，據悉，安成宰2017年時與「CJ第一製糖」簽約，並將Mosu開設在首爾龍山區漢南洞，在短短7年的時間就拿到米其林3星的頭銜。安成宰和CJ第一製糖的合約在今年1月份到期，最後卻沒能成功簽約，因為昂貴的人力、食材成本、店租金一直都是問題，根據了解，Mosu的最高利潤僅有5％，加上韓國的物價上漲、經濟惡化，都讓當地的餐飲業在生存上遇到非常大的困難，而安成宰經營的Mosu又是高單價精緻料理，要持續穩定的發展，非常不易。所幸在安成宰參與《黑白大廚》的錄製，引起迴響，讓許多粉絲願意掏錢買單他的料理，因此安成宰日前也在白種元的節目上曝光開業時間：「我預估冬天會開張，也可能會到明年。」至於地點會轉到梨泰院商圈，屆時粉絲也將多了一間餐廳可以朝聖。