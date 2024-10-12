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▲〈唐陽雞酒屋〉拿下Podcast項目「生活風格節目獎」。（圖／三立提供）

▲唐綺陽瘦了15公斤，服裝靈感是一道閃電。（圖／三立提供）

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於今（12）日晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，現場星光熠熠，Podcast獎項「生活風格節目獎」最後由「國師」唐綺陽拿下，成為該獎項史上第一位得主，她也坦言自己已經狂瘦15公斤，服裝更是一道閃電，鼓勵外界：「大家都是齊頭並進，這是我們非常的時代，希望大家好好把握。」本屆廣播金鐘獎首度增設Podcast節目4個獎項，其中Podcast「生活風格節目獎」入圍者競爭激烈，唐綺陽受訪時透露，完全不敢想會得獎，「競爭超級激烈，幾萬個人在這行業，是好恐怖的事，能入圍就很榮幸。」博恩也直言沒想過得獎：「走鐘獎都還沒拿過，如果金鐘拿了我會非常困惑！」最後由唐綺陽的Podcast節目〈唐陽雞酒屋〉奪下大獎，她上台激動直呼：「謝謝土星回歸的廣播金鐘獎，謝謝評審、文化部，成為廣播主持人是我小時候的夢想，我小時候還會學廣播主持人說話，繞遠路終於來到這個地方，耳朵最靠近腦、喉嚨最靠近心，我要跟其他Podcaster說謝謝承讓，以後還有無數金鐘等著來拿，別失去信心！」唐綺陽成為Podcast「生活風格節目獎」史上第一位得主，興奮直呼：「非常非常開心！這是史無前例、歷史性的一刻，非常榮幸！」她表示有很多人投入在Podcast這個領域，認為金鐘獎納入Podcast是非常好的創舉，也透接下來會去喝酒慶功，已經預約好餐廳，她也透露事前有先看星象，「對我蠻有利的，果然得獎，但之前開獎前不能說，怕會失望。」由於最近外界都發現她瘦了，唐綺陽也承認自己瘦了15公斤以上，「希望繼續瘦，希望明年能穿比基尼。」