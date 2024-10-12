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MLB國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇隊頂住壓力，在大谷翔平沒有發揮的情況下，最終在一場低比分的較量中，以2：0拿下比賽勝利，系列賽3：2晉級國聯冠軍戰。賽後FOX體育台的分析台上，「老爹」David Ortiz認為道奇這一頭猛獸已經醒了，在投打戰力上都通過考驗。這一場比賽道奇隊靠著山本由伸5局無失分的好投打下勝利基礎，再加上Blake Treinen等4名牛棚投手輪流上場後援，全場只讓教士隊打者敲出2支安打，打線則靠著Kike Hernandez及Teoscar Hernandez的兩發全壘打，終場以2：0完封對手。Jeter賽後在分析台表示，道奇隊5局結束後決定提前將投得很出色的山本由伸換下去，當時他們都還在分析調度是否合適，但顯然道奇牛棚投手用好表現為自己教練團的決定背書。教士隊第3戰之後就沒有再得分了，對比他們在系列賽前段的火力，無疑讓人有些吃驚，Jeter表示好的投球大部分時候還是能壓制好的打擊，因為打擊是一個偏向抓失投的運動，但不得不肯定道奇隊先發和牛棚在最後兩戰的表現，犯的錯誤非常少。而另一位分析師David Ortiz則認為教士隊撐過了第4戰先發投手只能擺上TBD的困境，最終挺了過來，變成了一支不同的球隊，直言「這頭猛獸已甦醒」，今晚投手群發揮出色，也抓到了達比修有為數不多的失誤，打線的發揮，也減輕了大谷祥平的壓力。