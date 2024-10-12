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2024年亞洲桌球錦標賽單打項目進入到8強戰的較量，我國「沉默刺客」林昀儒今（12）日連續出戰，體能受到考驗，晚間的賽事在激戰4局後以1：3敗給日本一哥張本智和，無緣晉級4強。而世界球王王楚欽則是再次爆冷，輸給了韓國黑馬吳晙誠，這一屆賽事中國全靠小將林詩棟撐場，成績並不好看。林昀儒在今年巴黎奧運男團8強戰和張本智和有過一場交手，當時他以3：2逆轉這位勁敵，不過生涯對戰成績，張本智和仍然以5：2佔據上風，今天的對決也是後者笑到了最後。其實林昀儒今天並非沒有贏球機會，只是首局手握3個局點的情況下，彷彿男團賽對王楚欽的翻版，被連追3分，最終以10：12讓出。這一局丟了小林元氣大傷，最終以總局數1：3出局。樊振東今天開心的在活動上和Roger Federer交流，玩得不亦樂乎，但在亞錦賽戰場上，沒有他撐場，中國在單打項目潰敗得有些難看。男單籤表僅剩下林詩棟一人，王楚欽、梁靖崑、向鵬、徐瑛彬都出局了。女單方面的表現也很慘，孫穎莎退賽後，王藝迪、石洵瑤、蒯曼守不住一個半區，全軍覆沒。王楚欽狀態很捉摸不定，在男團決賽一人拿下兩點，還逆轉了林昀儒，看起來狀態回升，但今天在男單8強戰又爆冷輸給了韓國小將吳晙誠，爆出大冷門，這幾乎已經成為他在巴黎奧運後的常態。