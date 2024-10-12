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▲安溥日前透過經紀公司祝福大陸國慶。（圖／聯成娛樂微博）

歌手安溥（張懸）1日在微博以手寫信祝福中國國慶，發表時間還是晚上10點01分，讓不少台灣粉絲感到震撼，崩潰「活著還能相信什麼？」而今（12）日她登上「打狗祭」舞台，是她祝賀中國國慶後，首度在台灣的音樂舞台上露面。而她上台後，也讓現場樂迷情緒相當激動，喊著「焦安溥！為什麼？」還有人在台下拿著台獨旗幟，不過她都沒有給出正面回應，而是吐露心聲、唱完歌曲之後就離開了。10月1日晚間10點01分，安溥所屬的聯成娛樂在微博上傳人民日報國慶賀卡，以及一張以黑筆字手寫的字條，內容為「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬里皆安」，文末署名「安溥祝福。」不少台灣樂迷感到難過，表示「那美好的現場、音樂、話語，從今天起只能放在心底了，我很難過，但也看清了，我想沒辦法再愛著妳、支持妳」、「我擁有的都是僥倖，失去的都是人生啊」、「眼眶紅了紅」、「對妳太太太失望了！」安溥祝賀中國國慶後，今日一登上打狗祭舞台，歌迷反應相當兩極，有歌迷在台下大喊「焦安溥，為什麼」，手上還拿著台灣獨立旗幟，但也有人高喊「安溥我愛你」。而安溥沒有正面回應，而是說「你們今天還有要聽我唱歌嗎？」她也說自己是一個把詞寫得有多元解讀的人，「我覺得只有那樣才能容納事實，也能容納真相，也總覺得只有這樣，它才能夠迎接每個聽到歌的人不同的故事，勝過於一直闡述我自己」，也強調雖然自己今天表情嚴肅，但嚴肅不代表不開心，而是以最榮幸、最慎重的心情唱給今天的觀眾聽。安溥也說，很感謝每位聽眾給她所有尊重，「我希望你們知道，在我演出的場合，你們永遠都是自由安全的」，也希望在自己演出的地方可以做自己，並在現場90度鞠躬。她表示有聽到觀眾的疑問，「我有聽到『為什麼』三個字，『為什麼』是非常好的字，人活在世界上永遠要面對『為什麼』，不管是面對他人或自己，我相信你說真的，你真的想知道，請寫信到聯成娛樂官網，我是客服，好嗎？」接著唱完歌曲之後她就離場了，沒有按照往例和歌迷合照，再度掀起一波討論。