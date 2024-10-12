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韓國京畿道10日發生死亡事故，一位30歲男子駕駛特斯拉（Tesla）轎車自撞後，引發火燒車，男子最終被發現喪生在後座。警方初步調查後認為，男車主自撞後意識清醒，但因為打不開車門，逃生無門被活活燒死。特斯拉的車門鎖定系統將成為後續調查重點，以釐清是否有相關責任或疏失。根據《YSL》報導，京畿道安城市警察署表示，這起車禍發生在10日下午5時45分左右，目擊者看到特斯拉自撞後立即報警，警消趕到後約在10分鐘內撲滅火勢，事故並未波及到其他用路人，由於肇事駕駛A某已經死亡，將以「無公訴權」結案，不過仍會針對這起事故造成A某喪命的原因進行調查。從現場跡證初步研判，A某自撞後意識清醒，也沒有酒駕的情況，但卻未能及時逃生。而從A某陳屍在後座推斷，自撞後車輛前部底盤起火，A某躲避火勢於是移動到後座，多次嘗試想打開車門逃生，不過未能成功。警方後續將把調查重點放在如「車門鎖定裝置」等可能導致駕駛無法逃生的原因上，分析特斯拉車門鎖定的運作機制，以釐清整起案件始末。