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▲孫安佐臉上掛彩，醫護人員緊急上台協助止血。（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

▲孫安佐被打倒在地，儘管試圖還手，但韓森依舊佔上風。（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

▲孫安佐被打到臉上不斷流出鮮血，讓不少網友直呼：「狄鶯要衝出來了嗎？」（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

▲韓森（中）最終贏得比賽，並對孫安佐（左）喊話。（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

藝人狄鶯、孫鵬的24歲獨子孫安佐，今（12）日在真人秀《拳願之星》中與「台中燒打雞」韓森對決，吸引不少粉絲買票入場觀賽，而在賽前記者會上，孫安佐和韓森都互嗆對方，火藥味十分濃厚，而在今天稍早，也終於迎來兩人的對決場面，不過孫安佐最後卻慘被韓森痛扁，還不斷喘氣，甚至在第2回合結束前，已經掛彩，眼角、嘴角和鼻子都在流血，讓網友擔心直呼：「狄鶯要衝出來了嗎？」比賽一開始，孫安佐就在眾人的簇擁下入場，還煞有其事的穿上防彈背心，更在台上大秀肌肉，讓賽評忍不住開酸：「滿喜歡他在舞台上的風格」、「表演方面很厲害哦。」但第1回合開始，孫安佐就被韓森以腳攻擊頭部，差點站不穩，沒想到孫安佐仍毫不畏懼，嘗試將韓森打倒，只不過地板招數似乎不是孫安佐的強項，雖然他後續祭出右勾拳想讓韓森倒地，但依舊是韓森佔據上風，逆轉了局勢，孫安佐也因此眼角流血。接著到了第2回合，孫安佐似乎已經體力不足、不斷喘氣，讓賽評十分憂心，喊道：「體力差很多啊，孫安佐已經大口喘氣了。」接著孫安佐被韓森揍到鼻血狂流，就連嘴角也滲出鮮血，整個人呆坐在地板上，讓醫護人員也趕緊上台協助止血，讓網友無情開酸：「狄鶯要衝出來了嗎」、「安佐沒帶槍啦」、「術式沒有完全展開」、「知道不該去烏克蘭了吧？」最後韓森似乎是發現孫安佐對於地板招式不太擅長，使用許多地板攻擊，讓孫安佐毫無還手之力，雖然後續有站起來使用左右勾拳試圖逆轉，不過最終三回合結束，都是韓森的實力較為堅強，並成功打贏孫安佐，讓全場尖叫聲不斷，而最後孫安佐也拿起麥克風喊話：「即使我今天輸了！我也是會繼續前進努力的！」接著就被請下台，進行後續的包紮治療。對此，韓森也喊話孫安佐：「其實打贏這場，沒有什麼好光榮的，但有些時候，暴力它不能解決問題，但它可以解決問題的人。」狠酸意味濃厚，不過話鋒一轉，卻又語重心長的表示：「有多少人，想要藉著我的手來打你，集氣在我這裡，我可以感受到民眾的聲音，但是我並不討厭你，某方面來說，你也算是我的貴人，但是我只想讓你知道，你值得用更好的方式出現在大家眼前。」