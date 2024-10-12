「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於今（12）日晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，現場星光熠熠，本屆增設Podcast獎項，其中最受外界關注的「生活風格節目獎」由「國師」唐綺陽的節目〈唐陽雞酒屋〉拿下，成為史上第一人，不僅如此，典禮主持人屠潔更是在首個揭曉的獎項「企劃編撰獎」一舉獲獎，整晚典禮高潮不斷，完整入圍名單看這裡！
一、節目獎
流行音樂節目獎
同行相記2（台北之音廣播股份有限公司）
類型音樂節目獎
神曲越南 Thần khúc Vietnam（財團法人寶島客家廣播電台）
生活風格節目獎
台味超有港（財團法人中央廣播電臺）
藝術文化節目獎
有緣千里・話音樂（臺北廣播電臺）
教育文化節目獎
SORRY～沒有回程票喔！（內政部警政署警察廣播電臺）
兒童節目獎
出發吧！鱻魚練習生（內政部警政署警察廣播電臺）
少年節目獎
青春幫幫忙（正聲廣播股份有限公司）
社會關懷節目獎
那一天的情緒課（財團法人中央廣播電臺）
社區節目獎
部落 Tribe 一下（財團法人佳音廣播電台）
廣播劇獎
空中故事館—《大部分解，開始》（正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺／牛灣娛樂有限公司）
單元節目獎
大城小時光（高雄廣播電臺）
二、個人獎
流行音樂節目主持人獎
袁永興／拍律遊樂園（報名單位：國立教育廣播電臺）
類型音樂節目主持人獎
西風【吳正鎮】／音樂伸展台—古典不古典（報名單位：高雄廣播電臺）
生活風格節目主持人獎
一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】／劇透客語（環宇廣播事業股份有限公司）
藝術文化節目主持人獎
POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（財團法人中央廣播電臺）
教育文化節目主持人獎
小茉莉、謝國玄／原客・好滋味（財團法人原住民族文化事業基金會Alian 原住民族廣播電台）
兒童節目主持人獎
小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／Hashtag123（國立教育廣播電臺）
少年節目主持人獎
妞妞【柳心詠】、妞爸【柳子駿】／欸，確定這可以說嗎？（財團法人佳音廣播電台）
社會關懷節目主持人獎
姜義村／幸福理想國（財團法人台北勞工教育電台基金會）
社區節目主持人獎
小倩／Super 午茶 Show（大千廣播電台股份有限公司）
企劃編撰獎
屠潔、伊森【何宜憲】、洪益華、林品貝、周秀梅／開箱聲音場館Encore Echo（財團法人中央廣播電臺）
音效獎
安起【李明潓】／大城小時光（報名單位：高雄廣播電臺）
三、Podcast 獎
生活風格節目獎
唐陽雞酒屋（大慕影藝國際事業股份有限公司）
藝術文化節目獎
給我一個故事的時間（婷婷【許婷婷】、彬如【李邠如】）
兒童節目獎
欖仁媽媽說故事（欖仁媽媽【胡致莉】）
少年節目獎
就決定是你了！松松（拉亞【張莉敏】、松松【林松駿】）
四、廣告獎
商品類廣告獎
有春茶館—夏天流浪到有春篇（好家庭藝術股份有限公司）
非商品類廣告獎
古典音樂台—生意子難生—徵才篇（好家庭廣播股份有限公司）
五、電臺品牌行銷創新獎
HIT POP ON THE ROAD（台北流行廣播股份有限公司）
六、創新研發應用獎
財團法人客家公共傳播基金會／AI 客語語音廣播自動生成系統（財團法人客家公共傳播基金會）
七、特別貢獻獎
張茂隆先生（藝名：張民）
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流行音樂節目獎
同行相記2（台北之音廣播股份有限公司）
類型音樂節目獎
神曲越南 Thần khúc Vietnam（財團法人寶島客家廣播電台）
生活風格節目獎
台味超有港（財團法人中央廣播電臺）
藝術文化節目獎
有緣千里・話音樂（臺北廣播電臺）
教育文化節目獎
SORRY～沒有回程票喔！（內政部警政署警察廣播電臺）
兒童節目獎
出發吧！鱻魚練習生（內政部警政署警察廣播電臺）
少年節目獎
青春幫幫忙（正聲廣播股份有限公司）
社會關懷節目獎
那一天的情緒課（財團法人中央廣播電臺）
社區節目獎
部落 Tribe 一下（財團法人佳音廣播電台）
廣播劇獎
空中故事館—《大部分解，開始》（正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺／牛灣娛樂有限公司）
單元節目獎
大城小時光（高雄廣播電臺）
二、個人獎
流行音樂節目主持人獎
袁永興／拍律遊樂園（報名單位：國立教育廣播電臺）
類型音樂節目主持人獎
西風【吳正鎮】／音樂伸展台—古典不古典（報名單位：高雄廣播電臺）
生活風格節目主持人獎
一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】／劇透客語（環宇廣播事業股份有限公司）
藝術文化節目主持人獎
POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（財團法人中央廣播電臺）
教育文化節目主持人獎
小茉莉、謝國玄／原客・好滋味（財團法人原住民族文化事業基金會Alian 原住民族廣播電台）
兒童節目主持人獎
小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／Hashtag123（國立教育廣播電臺）
少年節目主持人獎
妞妞【柳心詠】、妞爸【柳子駿】／欸，確定這可以說嗎？（財團法人佳音廣播電台）
社會關懷節目主持人獎
姜義村／幸福理想國（財團法人台北勞工教育電台基金會）
社區節目主持人獎
小倩／Super 午茶 Show（大千廣播電台股份有限公司）
企劃編撰獎
屠潔、伊森【何宜憲】、洪益華、林品貝、周秀梅／開箱聲音場館Encore Echo（財團法人中央廣播電臺）
音效獎
安起【李明潓】／大城小時光（報名單位：高雄廣播電臺）
三、Podcast 獎
生活風格節目獎
唐陽雞酒屋（大慕影藝國際事業股份有限公司）
藝術文化節目獎
給我一個故事的時間（婷婷【許婷婷】、彬如【李邠如】）
兒童節目獎
欖仁媽媽說故事（欖仁媽媽【胡致莉】）
少年節目獎
就決定是你了！松松（拉亞【張莉敏】、松松【林松駿】）
四、廣告獎
商品類廣告獎
有春茶館—夏天流浪到有春篇（好家庭藝術股份有限公司）
非商品類廣告獎
古典音樂台—生意子難生—徵才篇（好家庭廣播股份有限公司）
五、電臺品牌行銷創新獎
HIT POP ON THE ROAD（台北流行廣播股份有限公司）
六、創新研發應用獎
財團法人客家公共傳播基金會／AI 客語語音廣播自動生成系統（財團法人客家公共傳播基金會）
七、特別貢獻獎
張茂隆先生（藝名：張民）
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