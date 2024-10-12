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「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於今（12）日晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，現場星光熠熠，本屆增設Podcast獎項，其中最受外界關注的「生活風格節目獎」由「國師」唐綺陽的節目〈唐陽雞酒屋〉拿下，成為史上第一人，不僅如此，典禮主持人屠潔更是在首個揭曉的獎項「企劃編撰獎」一舉獲獎，整晚典禮高潮不斷，完整入圍名單看這裡！同行相記2（台北之音廣播股份有限公司）神曲越南 Thần khúc Vietnam（財團法人寶島客家廣播電台）台味超有港（財團法人中央廣播電臺）有緣千里・話音樂（臺北廣播電臺）SORRY～沒有回程票喔！（內政部警政署警察廣播電臺）出發吧！鱻魚練習生（內政部警政署警察廣播電臺）青春幫幫忙（正聲廣播股份有限公司）那一天的情緒課（財團法人中央廣播電臺）部落 Tribe 一下（財團法人佳音廣播電台）空中故事館—《大部分解，開始》（正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺／牛灣娛樂有限公司）大城小時光（高雄廣播電臺）袁永興／拍律遊樂園（報名單位：國立教育廣播電臺）西風【吳正鎮】／音樂伸展台—古典不古典（報名單位：高雄廣播電臺）一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】／劇透客語（環宇廣播事業股份有限公司）POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（財團法人中央廣播電臺）小茉莉、謝國玄／原客・好滋味（財團法人原住民族文化事業基金會Alian 原住民族廣播電台）小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／Hashtag123（國立教育廣播電臺）妞妞【柳心詠】、妞爸【柳子駿】／欸，確定這可以說嗎？（財團法人佳音廣播電台）姜義村／幸福理想國（財團法人台北勞工教育電台基金會）小倩／Super 午茶 Show（大千廣播電台股份有限公司）屠潔、伊森【何宜憲】、洪益華、林品貝、周秀梅／開箱聲音場館Encore Echo（財團法人中央廣播電臺）安起【李明潓】／大城小時光（報名單位：高雄廣播電臺）唐陽雞酒屋（大慕影藝國際事業股份有限公司）給我一個故事的時間（婷婷【許婷婷】、彬如【李邠如】）欖仁媽媽說故事（欖仁媽媽【胡致莉】）就決定是你了！松松（拉亞【張莉敏】、松松【林松駿】）有春茶館—夏天流浪到有春篇（好家庭藝術股份有限公司）古典音樂台—生意子難生—徵才篇（好家庭廣播股份有限公司）HIT POP ON THE ROAD（台北流行廣播股份有限公司）財團法人客家公共傳播基金會／AI 客語語音廣播自動生成系統（財團法人客家公共傳播基金會）張茂隆先生（藝名：張民）