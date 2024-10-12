我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰和Summer把事前準備工作交給團隊處理，自嘲說「我們兩個應該是世界上最chill的新郎新娘。」（圖／IG jam_hsiao0330）

金曲歌王蕭敬騰和經紀人老婆Summer（林有慧）去年登記結婚，將於明（13）日在台北舉辦婚宴。今日稍早他在臉書分享心情，表示這一年來和老婆都在各地工作，婚禮前夕的準備工作都交給團隊，他和Summer直到這週才投入會議，「Summer一直說我們兩個應該是世界上最chill的新郎新娘」，但他們還是希望每個來參加的親友可以覺得開心，也因為先前沒有經驗，因此他提前打預防針，「如有安排不好的地方，請大家多多包涵。」蕭敬騰和Summer的婚宴將在明天於台北萬豪酒店登場，他似乎相當期待，稍早在臉書分享事前準備的過程，透露再過幾小時就是他和Summer的婚禮，這一年他們都在工作，因為太過忙碌，所以大部分的準備工作都交給團隊處理，直到這週才開始投入會議，Summer忍不住自嘲說，「我們兩個應該是世界上最chill的新郎新娘。」蕭敬騰也透露，因為事前準備幾乎都不是他們在處理，他們在婚禮前也把握休閒時間，「照吃照喝照打球」，所以更加感謝團隊，讓他們可以忙裡偷閒，「辛苦大家了。」他也說明天是一場以婚禮為由的親友聚會，希望每一位參與的親友同事都可以玩得開心，最後更提前打預防針說，因為他們實在沒有經驗，「如有安排不好的地方，請大家多多包涵。」從照片中則可以看到，蕭敬騰和Summer穿上中式禮服相擁在一起，看著鏡頭微笑，夫妻感情仍相當甜蜜。貼文一出隨即湧入許多親友和粉絲獻上祝福，「恭喜，要幸福、要珍惜、要走一輩子哦」、「恭喜！祝福你們幸福」、「恭喜～永遠幸福」、「這一天終於到了，幸福滿滿，享受生活」、「恭喜，這個幸福屬於你們。」