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MLB美國聯盟分區系列賽G5，克里夫蘭守護者逆轉底特律老虎，靠著5局下Lane Thomas的滿貫砲，單局灌進5分，終場以7：3獵虎，系列賽3：2取勝，挺進美聯冠軍戰，之後將來對決紐約洋基。此役老虎隊推出王牌左投Tarik Skubal先發，他今年賽季戰績18勝4敗、防禦率2.39，也是今年美聯賽揚獎的熱門人選，派出他掛帥主投，可說是老虎勝利的最大保障。算上之前外卡戰對上休士頓太空人，Skubal目前出賽2場比賽都拿下勝利，總計投13局，只被敲7安，防禦率是0，送出14次三振。守護者今天啟動牛棚車輪戰，投手Matthew Boyd只投2局就退場，第5局老虎靠著Kerry Carpenter的適時安打先得分。不過5局下守護者展開反攻，A. Gimenez、S. Kwan、D. Fry敲安上壘，Jose Ramirez則是觸身球保送擠回追平分，之後Lane Thomas大棒一揮，掃出滿貫砲，讓比數瞬間形成5：1。老虎並沒有就此放棄，之後在6、7兩局試圖追分，也靠著J. Rogers、C. Keith兩棒敲回分數，追到3：5，但7局下，又是Thomas敲出帶有打點的安打，幫助守護者穩住戰局，8局下，主場軍再得1分，最終就以7：3贏球。Lane Thomas本季從華盛頓國民來到克里夫蘭，整季繳出15轟、63分打點，打擊三圍為.237／.309／.400。而他也在今年最重要的一戰，發揮出色，幫助守護者晉級到下一輪。