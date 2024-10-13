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MLB美國職棒洛杉磯道奇昨（12）日在國聯分區系列賽G5的關鍵戰役上，靠著先發投手山本由伸繳出5局無失分好投，以及Enrique Hernández、Teoscar Hernández敲出2發關鍵陽春砲，終場就以2：0完封聖地牙哥教士，順利前進到國聯冠軍戰，將碰頭紐約大都會。道奇昨日在攸關晉級與否的關鍵分區系列賽G5上，最終以2：0驚險在主場擊敗來訪的教士隊，收下國聯冠軍戰門票，大都會部分國聯冠軍戰G1，確定將推派日籍強投千賀滉大擔綱先發，道奇大谷翔平也將連續2戰交手來自同鄉的好手。大都會總教練Carlos Mendoza受訪時則透露，而美媒《洛杉磯時報》記者Jack Harris稍早則報導指出，道奇如今確定將派出Jack Flaherty，擔綱對陣大都會隊的首戰先發重任。，投出2次三振、1次保送，防禦率為偏高的6.75。