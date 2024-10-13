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克里夫蘭守護者在美聯分區系列賽G5後來居上，擊敗美聯投手三冠王Tarik Skubal，終場以7：3擊敗底特律老虎，自2016年晉級世界大賽以來，8年來首度打進美聯冠軍系列賽，也是他們在2021年從「克里夫蘭印地安人」更名為守護者後，首次晉級。比賽決定性的時刻發生在5局下，落後1分的守護者5局下展開反攻，面對老虎王牌左投Tarik Skubal，A. Gimenez、Steven Kwan 、D. Fry敲安上壘，Jose Ramirez則是觸身球保送擠回追平分，這不過是Skubal最近28又2/3局以來丟的第一分，但這卻是重傷害前的伏筆，下一棒的Lane Thomas瞄準第一球猛力一掃，敲出滿貫砲，讓比數瞬間形成5：1。Skubal本季防禦率（2.39）、勝投數（18場）、三振（228）都是美聯第一，也被視為賽揚獎大熱門，可惜關鍵一戰未能幫助球隊守住優勢。守護者開路先鋒Kwan今天3安打、2打點，在這次分區系列賽中他擊出11支安打，在大聯盟史上並列第3位，僅次於2001年的鈴木一郎。而Thomas的滿貫砲則是季後賽史上晉級／奪冠決定戰的第6支，他單場5分打點則是老虎隊史新高。他賽後受訪時興奮地說：「我打中了一顆幾乎是打不到的球！」在這一打席Thomas瞄準第一球就出手，這是一顆96 mph的伸卡球，被他敲成左中外野396英尺的全壘打。根據MLB官方網站記者Sara Langs在社群網站上分享的數據，守護者隊8名投手飆出16次三振，在季後賽決勝戰中並列史上最多。美聯冠軍戰將於15日開打，守護者將與洋基進行對決。