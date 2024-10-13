我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇昨（12）日以2：0擊敗聖地牙哥教士，在5戰3勝系列賽上脫穎而出，順利前進到國聯冠軍戰，將碰頭紐約大都會隊。而雙方系列賽的首場比賽，就將在台灣時間明（14）日點燃戰火，道奇昨收下國聯冠軍戰門票，總算是終止球隊連續2年倒在分區系列賽上的宿命。而來到國聯冠軍戰的舞台，他們將碰頭在分區系列賽上，擊敗強敵費城人隊的紐約大都會，勢必也是相當不好應付的對手，而國聯冠軍戰G1台灣時間明（14）日就將正式開戰，根據美媒報導，，也意外在社群媒體上意外引發話題。Manny Ramirez生涯在大聯盟累計榮譽無數，，並曾9度得到美聯銀棒獎。而Manny自2011年正式離開美職體系之後，，他在場上豪邁揮擊的英姿，至今仍讓許多球迷歷歷在目。