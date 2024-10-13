MLB美國職棒國聯分區系列賽G5，洛杉磯道奇昨（12）日以2：0擊敗聖地牙哥教士，在5戰3勝系列賽上脫穎而出，順利前進到國聯冠軍戰，將碰頭紐約大都會隊。而雙方系列賽的首場比賽，就將在台灣時間明（14）日點燃戰火，比賽將在道奇主場舉行，道奇球團如今也特別邀請到台灣球迷相當熟悉的曼尼Manny Ramirez，擔任開球嘉賓。
道奇明主場迎戰大都會 球團邀曼尼開球
道奇昨收下國聯冠軍戰門票，總算是終止球隊連續2年倒在分區系列賽上的宿命。而來到國聯冠軍戰的舞台，他們將碰頭在分區系列賽上，擊敗強敵費城人隊的紐約大都會，勢必也是相當不好應付的對手，雙方將進行7戰4勝制的系列賽對抗，獲勝的那方將前進到世界大賽舞台。
而國聯冠軍戰G1台灣時間明（14）日就將正式開戰，根據美媒報導，道奇球團稍早也宣布，將邀請生涯曾於2008-2010年效力道奇的傳奇球星曼尼Manny Ramirez，擔任開球嘉賓，也意外在社群媒體上意外引發話題。
Manny Ramirez生涯在大聯盟累計榮譽無數，生涯曾12度入選全明星賽，並曾幫助紅襪奪下2次世界冠軍，也曾拿下過美聯打擊王、全壘打王、打點王獎項，並曾9度得到美聯銀棒獎。
Manny曾短暫來台加盟義大 掀起「曼尼旋風」
而Manny自2011年正式離開美職體系之後，2013年則是重磅轉戰中華職棒，加盟義大犀牛隊（現富邦悍將），雖然留在台灣的時間並不長，但他也被認為是中職史上最強洋將，一度在台灣掀起一股「曼尼旋風」，他在場上豪邁揮擊的英姿，至今仍讓許多球迷歷歷在目。
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道奇昨收下國聯冠軍戰門票，總算是終止球隊連續2年倒在分區系列賽上的宿命。而來到國聯冠軍戰的舞台，他們將碰頭在分區系列賽上，擊敗強敵費城人隊的紐約大都會，勢必也是相當不好應付的對手，雙方將進行7戰4勝制的系列賽對抗，獲勝的那方將前進到世界大賽舞台。
而國聯冠軍戰G1台灣時間明（14）日就將正式開戰，根據美媒報導，道奇球團稍早也宣布，將邀請生涯曾於2008-2010年效力道奇的傳奇球星曼尼Manny Ramirez，擔任開球嘉賓，也意外在社群媒體上意外引發話題。
Manny Ramirez生涯在大聯盟累計榮譽無數，生涯曾12度入選全明星賽，並曾幫助紅襪奪下2次世界冠軍，也曾拿下過美聯打擊王、全壘打王、打點王獎項，並曾9度得到美聯銀棒獎。
Manny曾短暫來台加盟義大 掀起「曼尼旋風」
而Manny自2011年正式離開美職體系之後，2013年則是重磅轉戰中華職棒，加盟義大犀牛隊（現富邦悍將），雖然留在台灣的時間並不長，但他也被認為是中職史上最強洋將，一度在台灣掀起一股「曼尼旋風」，他在場上豪邁揮擊的英姿，至今仍讓許多球迷歷歷在目。