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2024大聯盟國家聯盟冠軍戰即將在14日開打，今（14）日紐約大都會確定先發投手為千賀滉大，而道奇也確認由Jack Flaherty應戰。千賀在這個系列賽將對決同為旅美日本球員的大谷翔平，面對這位MVP熱門的強打，千賀在受訪時並未透露太多自己的相法，但直言面對道奇打線1-9棒都需要警戒。大都會部分國聯冠軍戰G1，確定將推派日籍強投千賀滉大擔綱先發，道奇大谷翔平也將連續2個系列賽交手來自同鄉的好手。大都會總教練Carlos Mendoza受訪時透露，千賀的先發局數預計會落在3局、用球數大約45至50球左右，而千賀本人也表示，會做好G5還要先發的準備。當被問及對大谷翔平的對戰想法時，千賀滉大直言：「我認為沒有任何投手會現在談這個。」不過他也確實提到了自己有看分區系列賽的影片作為參考，「我認為達比修有的投球內容非常好，（道奇隊）所有打者在看到甜球時都會大力揮棒，這提醒我需要對1到9棒都保持警惕。」對於教練團給自己設定的投球局數和球數，千賀滉大表示遵從教練團的決定，但在下場之前，他想盡自己所能地多投，表達了想要全力以赴的決心。