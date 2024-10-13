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▲義美食品新品上市，黑炫霜淇淋聖代霜淇淋聖代「買一送一」。（圖／翻攝自義美食品FB）

▲全家便利商店Fami!ce霜淇淋買一送一！杜老爺曠世奇派也買一送一，通通半價25元有找。（圖／翻攝自全家便利商店FB）

▲7-11哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品「任選4件299元」優惠。（圖／翻攝自7-11統一超商FB）

秋日好天氣冰品優惠再吃一波，義美食品推出「黑炫霜淇淋聖代」買一送一優惠！全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，不只Fami!ce霜淇淋買一送一、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕也半價，通通25元有找；7-11統一超商哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品「任選4件299元」划算好康一次整理先囤貨。義美食品「黑炫霜淇淋聖代」全新濃重上市，選用義美超人氣牛奶霜淇淋搭配黑炫巧克力脆餅、再放入一整顆黑炫三明治餅乾，濃醇牛奶風味吃得到濃濃巧克力香，還有酥脆口感讓人一口接一口。即日起至10月14日一開賣就祭出「黑炫霜淇淋聖代買一送一」優惠，原價65元現在半價一杯33元就能爽吃。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；每人限購2組，會員不再享95折；數量有限，售完為止。全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，今10月13日最後一天，除了LET’S CAFÉ極萃咖啡拿鐵、威德運動補給飲料、及金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵都「同品項買一送一」，大家最愛的Fami!ce霜淇淋不限口味、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕也「買一送一」，相當於霜淇淋和大雪糕都每支半價25元有找吃超嗨。7-11統一超商今最後一天哈根達斯雙十慶典，哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品「任選4件299元」，從日本男神佐藤健推薦、超商通路限定販售的特濃焦糖雪酥，與法國甜點大師Pierre Hermé合作的香草藍莓馬卡龍新品，到草莓、比利時巧克力、淇淋巧酥、夏威夷果仁都有優惠；而且OPENPOIN會員憑OPENPOINT錢包、icashPAY、iCASH2.0購買活動品項享滿額立折滿500元「現折50元」好康。