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▲洛杉磯道奇昨日以2：0完封聖地牙哥教士，順利前進到國聯冠軍戰，將碰頭紐約大都會，而系列賽G1雙方的先發人選也出爐，大都會隊將推派日籍強投千賀滉大。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇主帥Dave Roberts稍早坦言，自己過去對於千賀滉大的了解不多。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒國聯冠軍戰G1將於明（13）日正式開戰，由洛杉磯道奇在主場迎戰紐約大都會，道奇將推派Jack Flaherty擔綱先發，至於大都會則派出日籍強投千賀滉大迎戰，而這也是千賀自上個系列賽對陣費城人隊之後，再度擔綱球隊系列賽首戰先發。稍早賽前記者會上，稍早在國聯冠軍戰的賽前記者會上，道奇主帥Dave Roberts被問到，自己是如何看待大都會隊系列賽首戰，推派千賀滉大擔綱先發，他表示：「我目前對千賀滉大的了解並不多，我知道他的上次投球是投2局，我認為他還會繼續上場投球。而道奇明日的比賽，則讓Jack Flaherty負責先發工作，事實上昨日道奇與教士的關鍵系列賽G5，Flaherty早就在牛棚當中待命，萬一有狀況就能夠隨時上場，，像是牛棚投手表現不順利，或比賽流程發生變化等等。」Jack Flaherty如此解釋到。Flaherty同時也讚揚了球隊救援投手的努力，他說：「Alex Vesia因為拉傷關係，不得不提前退場，但我向代替他投球的Michael Kopech脫帽致敬。」