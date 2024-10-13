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▲基隆市長謝國樑現身投票。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

▲基隆市長謝國樑現身投票。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

▲基隆市長謝國樑現身投票。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.13）

基隆市長謝國樑罷免投票案今（13）日登場。謝國樑今天約莫9時左右前往港通里民活動中心投票。投票後受訪表示，今天天氣很好，鼓勵市民踴躍投票，更透露等一下投完票要去上教會。謝國樑受訪時提及，昨天晚上睡得很好，心情現在很好，禮拜天是上教會的日子，等等投完票就會去上教會。謝國樑也說，昨天選前之夜難免會緊張，但今天是投票日時，看今天天氣覺得心情好，也提到是和家人分開投票，投票前有先禱告，晚一點也希望能跟家人聚聚。謝國樑喊話市民，今天天氣很好適合投票，鼓勵市民踴躍投票，自己則會在家六樓看開票。中選會說明，依公職人員選舉罷免法第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票日從事罷免活動，且在投票所30公尺內外，不論是以直接或間接等妨害或擾亂投票順暢之進行者，或是有妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，諸如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按其情節輕重，應依刑法第142條、第147條或公職人員選舉罷免法第108條第2項規定等依法究辦。中選會也特別提醒投票人，勿攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限；違者，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。