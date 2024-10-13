我是廣告 請繼續往下閱讀

11日台股不受美股影響，開高震盪走高，在AI大軍強勢領漲下，交投熱絡，電子成交比重逾七成，指數一度站上23000點關卡，終場以上漲242.56點作收，收在22901.64點，成交量3601億元。周線翻紅。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，過去一週，台股維持回升格局，陸股在十一長假後表現不如預期，其他台股和美股重要科技股或大廠等近期都有活動、新計畫發表會或法說登場；以類股表現來看，在前述情境下，電子類股表現好於傳產股，相關半導體供應鏈、AI概念股在電子股中表現較佳；傳產股相對疲軟。類股輪動的分野在於十一長假後的陸股未如預期走高。隨著重要法說即將登場，接下來動能該如何觀察？安聯投信台股團隊指出，若觀察重要權值股，不論是已公布的營收數據，或是市場對於第三季財報預期，所釋放的訊息都相對正面；隨著重要法說將陸續登場，可優先關注大廠對2025年的說法，這是最主要的觀察點。在總經方面，安聯投信台股團隊認為，9月美CPI報告讓市場對FED減碼幅度有所下降，後續經濟數據的動向仍需留意對降息預期的影響；中國將持續擴大寬鬆政策略，陸股的表現仍須留意。就基本面或展望面而言，安聯投信台股團隊分析，隨著財報陸續揭曉，就營收表現來看，下游的財報表現應可優於上游，電子業好於傳產業，就財報效應來看，應當也是如此，除EPS表現外，庫存變化仍是觀察重點之一。展望後市，安聯投信台股團隊表示預估，隨著第四季到來，除景氣回升情形、各國政策動向外， 電子業股價動能主要變數在於GB200在第四季下旬開始出貨後的拉升狀態，傳產業則以陸股表現為依歸。至於美國大選，仍時有雜音干擾市場，有待選情確定，不過選後應是正面看待。地緣政治仍是最不可控的變數。至於技術面和資金面，外資未平倉空單是近年的新高；技術面則指向盤局。隨著元月效應有機會在11月下旬開始顯現，行情仍是正面看待。