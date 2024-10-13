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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，昨天隨道奇隊晉級，開心享受香檳欲。不過在對上聖地牙哥的國聯分區系列賽，他雖有幾個關鍵打席的貢獻，但G2和G5都沒敲安，總計20打數4安打，打擊率僅2成。道奇隊總教練Dave Roberts在今（13日）的國聯冠軍系列賽前記者會上指出，大谷在上一個系列賽對上達比修有發揮不好的原因，可能是他更多地去追打壞球。在昨天大谷翔平4打數沒有安打，還吞下多達3次三振，這個系列賽他在G2和G5沒有敲安，剛好也是兩場由達比修有先發的比賽，似乎對上前輩的發揮皆低於他個人的平均打擊水準。對此道奇主帥Roberts表示，他不清楚對上從小崇拜的偶像是什麼感覺，建議記者直接去問大谷本人，但也對於子弟兵的小低潮做出分析：「他（大谷）似乎比以往任何時候都更多加追打壞球，不知道是不是受到達比修有的影響。所以很高興不用再對上達比修有，可以繼續前進了。」大谷翔平在G5的4個打席中，第一打席被內角低的滑球三振，第二打席中間位置的卡特球被打成滾地球，第三打席被外角偏離好球帶的曲球三振，第四打席被紅中的99 mph的速球給三振。從ESPN給出的逐打席紀錄來看，大谷翔平似乎並沒有過多地攻擊壞球，但也可能道奇隊內部觀察到一些現象，最終整體出這個結果。無論如何對教士隊的系列賽已經結束，在和紐約大都會交手的國聯冠軍戰，又是全新的挑戰。