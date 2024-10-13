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在總統賴清德雙十國慶發表國慶演說之後，中國擾台行徑動作頻頻，中國商業部昨日宣稱，將依據針對台灣貿易壁壘調查結論，研究採取進一步經濟措施，對此行政院經貿談判辦公室表達遺憾與並嚴正抗議，更呼籲中方立即停止對台經濟脅迫及政治操弄。經貿辦表示，中方未依世界貿易組織（WTO）程序對我進行貿易壁壘調查，過程不符合公平公正與公開透明的原則，且雙方更未與相關貿易爭端進行溝通或諮商，即片面做出結論，並持續採取不理性的經濟脅迫措施，已嚴重悖離WTO的精神和相關規範。經貿辦表示，兩岸都是WTO會員，雙方貿易爭端的解決，均可循相關規範協商解決，不應以政治理由拒絕履行會員的相關義務，目前已數度透過WTO管道要求中方與我方進行諮商，就彼此關切的經貿議題，循WTO架構與規範，尋求解決方案。經貿辦也再次要求中方秉持負責任的態度，停止以政治干預國際貿易的不理性作為，遵循WTO協商解決爭端的規範，盡速回應我方協商的要求，不要被視為破壞國際貿易秩序的最壞示範。