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台北市副市長李四川一直被視為藍營2026年出征新北市長的有力人選之一，他今（13）日到新北板橋接雲寺出席遶境活動時，跟新北市長侯友宜人馬、新北副市長劉和然同台，引發各界聯想。李四川受訪則強調「純粹是宗教，也是我的信仰」，要大家別想太多。台北市副市長李四川今天到板橋接雲寺出席遶境活動，現場包括新北副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧也都參與活動，藍綠2026年新北市長有力人選到齊。李四川受訪時強調，自己一直是虔誠的觀世音信徒，在台北市就拜龍山寺、在新北就拜接雲寺。這次接雲寺觀世音百年來首度出巡，非常開心能夠受邀參加活動。李四川強調，「純粹是宗教，也是我的信仰」，跟選舉應該沒什麼關係。民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧昨天其實也有到接雲寺，與民進黨秘書長林右昌前後到場、沒有碰面。她今天跟前立委羅致政一起出席，強調今天人比昨天更多，當然要來。記者也追問羅致政覺得哪位最適合出戰新北？羅致政則回應，「我想贏回新北一直是民進黨最重要的目標，相信黨會提出最有勝選希望、最接地氣的人選。」