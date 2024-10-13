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▲韓國作家韓江（Han Kang ）獲得今年諾貝爾文學獎。（圖／美聯社／達志影像）

諾貝爾文學獎於台灣時間10日晚間公布，本次獎項由韓國小說家韓江獲得，是韓國首位榮膺文學桂冠者，也順勢帶動了紙本書籍銷售熱潮。在諾貝爾文學獎花落韓江之後，其作品在線上線下書店熱賣，銷量增加上千倍，不到一天，在韓國三大書店就賣出逾30萬本，各地書店庫存紛紛告罄，緊急要求出版商加印。根據《韓聯社》報導，在韓江獲獎之後，韓國各家書店紛紛設立專區，陳列作品，並且在官網開設韓江獲獎專欄，進行大力宣傳。截至11日下午，韓國三大書店yes24、教保文庫、Aladin的韓江作品累計銷量為30.5萬本。韓江獲獎消息傳出不到一天，作品銷量驟增上千倍。據yes24統計，韓江的作品《不做告別》、《少年來了》及《素食者》銷量分別較前一天猛增7500倍、1845倍與1578倍。韓江作品的人氣高漲，更「霸榜」暢銷書排名。教保文庫11日上午即時暢銷書排行榜前九名均為韓江的作品，包括《素食者》、《不做告別》、《少年來了》、《白》等。教保文庫的一名負責人表示，未曾見過如此快的銷量增速。隨著銷售量暴增，書店的書籍庫存大部分已經告罄，書店也向出版社要求增印作品。韓江作品的主要出版社「創批」和「文學村」也因訂單大量湧進，而忙碌的四處奔走，以確保印刷更多的書籍。文學村表示，公司決定將《不做告別》和《白》各加印15萬本和3萬本。