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12日，屏東市瑞光路上某卡拉OK，發生酒客鬥毆命案，服役於海軍陸戰隊的20歲洪姓男子，疑似酒後與其他酒客發生口角，演變成肢體衝突，遭林姓陸軍333旅士兵，持刀刺傷腹部，肚破腸流傷重送醫不治。而就在今年6月間，屏東市某KTV也發生命案，陸軍333旅20歲王姓士兵，遭17歲少年持刀刺殺身亡，4個月內發生2起軍人命案，引發民眾關注。據了解，12日凌晨，洪姓男子與其他酒客發生爭執，遭對方3人圍毆，其中，24歲林姓男子為陸軍333旅士兵，他涉嫌持摺疊刀刺傷洪男腹部，警方獲報後，陸續逮捕林男、江男、鄞男到案，而鄞男也有軍職在身，全案依刑法傷害及殺人罪，移送地檢署偵辦並建請羈押。接連發生軍人命案，對此，屏東警方表示，將加強對轄內釣蝦場、卡拉OK等易發生危害的場所夜間臨檢查察，防制治安事件發生。