2024中華職棒季後挑戰賽G1，昨（12）日由統一獅隊在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，最終統一靠著先發投手古林睿煬繳出7局僅失1分好投，終場率領球隊以2：1擊敗樂天，獅隊在系列賽上取得2：0的聽牌領先。而本場比賽2局上的1次判決也引發熱議，當時獅隊想挑戰樂天回本壘前，先觸殺三壘抓到第3個出局數的「Timing play」，未料在挑戰過後，裁判宣判由於「沒有畫面」關係，最終維持原判。
獅隊2局提出輔助判決 最終因沒有畫面維持原判
本場比賽2局上，樂天首名打者朱育賢率先敲出安打上壘，隨後林智平敲出右外野深遠飛球，獅隊右外野手林佳緯發生漏接失誤，使得樂天無人出局攻佔二、三壘。下棒打者馬傑森擊出左外野方向的界外高飛犧牲打，當時左外野手邱智呈選擇將球傳向三壘，並抓到試圖推進至三壘的林智平，朱育賢則回到本壘得分。
當時獅隊總教練林岳平第一時間也提出挑戰，看看這次「Timing play」有沒有機會翻盤，因如果有畫面指出，林智平在三壘遭觸殺出局的速度，快於朱育賢回到本壘的速度，那麼這分就不會算。
不過後續在裁判透過電視輔助系統回放查看之後，只見轉播畫面始終只有單1位跑者的畫面，未有2位跑者的比對畫面，最終裁判紀華文先生則向全場說明「沒有畫面不計挑戰」，也維持原判，不只獅隊總教練林岳平感到無奈，就連現場球迷對此這樣的結果也不甚滿意，並發出噪音表達不滿。
此判決掀起熱議 網友看法兩極
賽後這次的判決也在網路上掀起熱議，許多網友則是認為轉播團隊要負起一定責任，並紛紛留言寫下：「沒畫面真的慘」、「只能怪自家請的轉播團隊，為何不加裝鏡位」、「為什麼連個從本壘拍的角度都沒有」、「回去問長官為什麼要選這製播」。
而也有球迷表示，會發生這樣的情況會長等人應當也要負起責任，不過許多網友則紛紛表示反對意見，「轉播單位是會長找給統一的嗎」、「轉播是自己的鍋還要找會長？」、「這個還真沒有會長的事」、「該攤手的是裁判吧，用法律角度沒證據要翻案那叫法盲」。
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本場比賽2局上，樂天首名打者朱育賢率先敲出安打上壘，隨後林智平敲出右外野深遠飛球，獅隊右外野手林佳緯發生漏接失誤，使得樂天無人出局攻佔二、三壘。下棒打者馬傑森擊出左外野方向的界外高飛犧牲打，當時左外野手邱智呈選擇將球傳向三壘，並抓到試圖推進至三壘的林智平，朱育賢則回到本壘得分。
當時獅隊總教練林岳平第一時間也提出挑戰，看看這次「Timing play」有沒有機會翻盤，因如果有畫面指出，林智平在三壘遭觸殺出局的速度，快於朱育賢回到本壘的速度，那麼這分就不會算。
不過後續在裁判透過電視輔助系統回放查看之後，只見轉播畫面始終只有單1位跑者的畫面，未有2位跑者的比對畫面，最終裁判紀華文先生則向全場說明「沒有畫面不計挑戰」，也維持原判，不只獅隊總教練林岳平感到無奈，就連現場球迷對此這樣的結果也不甚滿意，並發出噪音表達不滿。
此判決掀起熱議 網友看法兩極
賽後這次的判決也在網路上掀起熱議，許多網友則是認為轉播團隊要負起一定責任，並紛紛留言寫下：「沒畫面真的慘」、「只能怪自家請的轉播團隊，為何不加裝鏡位」、「為什麼連個從本壘拍的角度都沒有」、「回去問長官為什麼要選這製播」。
而也有球迷表示，會發生這樣的情況會長等人應當也要負起責任，不過許多網友則紛紛表示反對意見，「轉播單位是會長找給統一的嗎」、「轉播是自己的鍋還要找會長？」、「這個還真沒有會長的事」、「該攤手的是裁判吧，用法律角度沒證據要翻案那叫法盲」。