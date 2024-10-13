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2024中華職棒季後挑戰賽G1，昨（12）日由統一獅隊在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，最終統一靠著先發投手古林睿煬繳出7局僅失1分好投，終場率領球隊以2：1擊敗樂天，獅隊在系列賽上取得2：0的聽牌領先。而本場比賽2局上的1次判決也引發熱議，本場比賽2局上，樂天首名打者朱育賢率先敲出安打上壘，隨後林智平敲出右外野深遠飛球，獅隊右外野手林佳緯發生漏接失誤，使得樂天無人出局攻佔二、三壘。下棒打者馬傑森擊出左外野方向的界外高飛犧牲打，當時獅隊總教練林岳平第一時間也提出挑戰，看看這次「Timing play」有沒有機會翻盤，不過後續在裁判透過電視輔助系統回放查看之後，，最終裁判紀華文先生則向全場說明「沒有畫面不計挑戰」，也維持原判，不只獅隊總教練林岳平感到無奈，就連現場球迷對此這樣的結果也不甚滿意，並發出噪音表達不滿。，許多網友則是認為轉播團隊要負起一定責任，並紛紛留言寫下：「沒畫面真的慘」、「只能怪自家請的轉播團隊，為何不加裝鏡位」、「為什麼連個從本壘拍的角度都沒有」、「回去問長官為什麼要選這製播」。而也有球迷表示，會發生這樣的情況會長等人應當也要負起責任，不過許多網友則，「轉播單位是會長找給統一的嗎」、「轉播是自己的鍋還要找會長？」、「這個還真沒有會長的事」、「該攤手的是裁判吧，用法律角度沒證據要翻案那叫法盲」。